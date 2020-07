La top model Naomi Campbell appelle la mode à "imposer l'inclusion"

La top model britannique Naomi Campbell, engagée contre la discrimination, a appelé lundi l'industrie de la mode à "imposer l'inclusion" dans les défilés, dans une vidéo diffusée à l'ouverture de la Fashion week virtuelle à Paris.

"Le temps est venu de construire une industrie plus juste", a déclaré la star, vêtue d'un T-shirt portant la légende "Phenomenally Black" ("Profondément Noire"), appelant la mode à tirer les leçons du mouvement antiraciste Black Lives Matter.

"Le débat est lancé et il durera aussi longtemps qu'il le faudra. C'est à nous de commencer à imposer l'inclusion des multiples identités qui composent nos pays", a-t-elle ajouté. "Plus que jamais, il est impératif de les inclure de manière permanente".

"Le combat pour l'égalité et la diversité a été un long combat dans la société et dans l'industrie de la mode", a-t-elle dit dans la vidéo faite pour la Fédération de la Haute Couture et de la Mode. "Le temps est venu d'appeler collectivement le monde de la mode à aborder la question des inégalités", a-t-elle poursuivi, citant l'ancien leader sud-africain Nelson Mandela, qu'elle a rencontré plusieurs fois. "Il a dit qu'une vision sans action, c'est tout juste un rêve, mais qu'en conjuguant vision et action on peut changer le monde", a-t-elle rappelé.