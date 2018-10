La Tate Gallery acquiert quatre œuvres de l'artiste belge Walter Leblanc

La Tate Gallery de Londres, un réseau de quatre musées, a acheté quatre œuvres du peintre belge Walter Leblanc. Celles-ci seront exposées à Londres et Liverpool, annonce la Fondation Walter et Nicole Leblanc. Il s'agit de la troisième institution culturelle internationale à acquérir l'art optique de l'artiste.

Les œuvres en question sont Torsions (1965), Mobilo Static (1960), Torsions CO459 (1974) et Twisted Strings 80F X 477 (1960). Torsions (1965) et Mobilo Static (1960) sont exposées jusqu'au 5 juillet 2020 à la Tate Liverpool, à l'exposition "Op art in focus". Les deux autres trouveront une place au Tate Modern de Londres dans la salle "A View from Zagreb: Op and Kinetic Art". Les deux expositions sont consacrées à l'art optique.

"La Tate est le premier musée hors Benelux à acquérir autant d'œuvres de l'artiste", se réjouit la Fondation. Walter Leblanc (1932-1986) était un membre fondateur du groupe G58, appartenant à la Nouvelle Tendance, un mouvement artistique fondé à Zagreb en 1961. Il a également participé à des expositions de Zero Group, un mouvement d'art moderne de 1958 à 1966.