La "Superba" Montserrat Caballé est décédée à l'âge de 85 ans

Née dans une famille modeste de la capitale catalane, Montserrat est initiée très tôt à la musique classique. C'est son père qui lui donne ses premières leçons. Passionnée d'opéra, elle entame des études au conservatoire du Liceu de Barcelone, la ville où elle est née le 12 avril 1933. Rapidement elle rejoint l'Opéra de Bâle. Nous sommes en 1956 et la cantatrice démarre sa carrière sur un air de Puccini, elle est "Mimi" dans la Bohème. Après quelques années passées en Suisse, elle chante à Brême en Allemagne. Son répertoire de soprano lyrico-dramatique est large. En 1962, elle revient sur sa terre, la Catalogne. Elle rejoint le Gran Teatre del Liceu et restera fidèle à ses planches. Le 3 janvier 2012, elle fête 50 ans de carrière dans ce même théâtre.

Montserrat Caballe sur scène en compagnie de Freddie Mercury. - © Paul Brookes - ISOPIX

Elle a partagé la scène avec les plus grands, Luciano Pavarotti, Placido Domingo ou encore José Carreras. Elle a offert à ses fans plus de 4000 représentations. Pour autant, même retirée des projecteurs, elle dira modestement : "Je ne me considère pas comme une légende de l'Opéra, ni comme une diva, comme peuvent l'écrire les journalistes. Chaque époque a ses divas et dans mon cas la seule chose que j'ai réalisé, c'est faire mon travail le mieux possible, au niveau le plus haut possible."

Sa dernière performance, elle la donnera en 2014 au festival de musique de Cambrils avec sa fille, Montserrat Marti, également cantatrice.

Si le monde entier connait la diva c'est grâce à un duo avec Freddy Mercury, le chanteur de Queen. En 1987, ils chantent "Barcelona", un titre qui deviendra également un album. Le morceau sera l'hymne des Jeux olympiques de Barcelone en 1992. Mais les artistes ne le chanteront pas ensemble lors de la cérémonie d'ouverture. Huit mois avant les jeux, Freddy Mercury meurt du Sida. La soprano le reprendra, accompagnée d'un enregistrement audio du chanteur britannique, en 1999 pour la finale de la Champions League au Nou Camp, le stade de Barcelone.

Petits problèmes avec le Fisc

La cantatrice a tout donné à son art, mais pas aux impôts ! En 2015, l'administration fiscale la rattrape. La soprano est inculpée de fraude fiscale pour avoir omis de déclarer 500.000 euros de revenus. Des cachets perçus pour une série de récitals donnés en 2010 dans la principauté d'Andorre. La cantatrice ne s'exprimera jamais à se sujet. Elle fera partie, comme d'autres (l'infante Cristina ou encore le joueur de foot Lionel Messi) d'une vaste opération de l'état contre la fraude. Condamnée à six mois de prison et à 254.231 euros d’amende pour évasion fiscale, la cantatrice ne sera pas écrouée, grâce à un accord conclu avec le parquet et approuvé par un juge. “Je condamne l’accusée Montserrat Caballé Folch, auteure pénalement responsable d’un délit aux dépens du Trésor public (…) aux peines suivantes: six mois de prison, amende de 254.231 euros”, écrit alors le magistrat de Barcelone.

Hospitalisée depuis septembre

Depuis quelques années, la santé de la chanteuse déclinait. En 2013, elle est victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) alors qu'elle séjourne en Russie. Dans son malaise, elle chute et se brise le poignet. Rapatriée en Espagne, elle est hospitalisée en soins intensifs, réagit bien aux traitements. Elle ne sera pas paralysée et ne restera dans la clinique qu'une semaine.

L'une des grandes voix du 20e siècle s'est éteinte. Elle restera l'inoubliable interprète de Bellini, Rossini et Donizetti.

La veillée funéraire de la chanteuse aura lieu dimanche et les funérailles lundi, ont indiqué de leur côté les services funéraires de la métropole catalane.