La série sur le "Seigneur des Anneaux" se déroulera pendant le Second Âge

Il y a quelques jours, le compte Twitter officiel de la série a ainsi dévoilé que l’intrigue se déroulera pendant la période du Second Âge de la Terre du Milieu, donc au moins 3000 ans avant Bilbo le Hobbit et le Seigneur des Anneaux.

On en sait enfin un peu plus sur la série sur le Seigneur des Anneaux, commandée par Amazon.

Welcome to the Second Age: https://t.co/Tamd0oRgTw

On y voit la fameuse île de Númenor, détruite à la fin du Second Âge, on peut donc imaginer qu’elle sera au centre de l’intrigue. Cette île est rapidement mentionnée dans Le Seigneur des Anneaux, mais elle apparaît de façon plus détaillée dans « Le Silmarillion » et les « Contes et légendes inachevés », d’autres ouvrages écrits par J. R. R. Tolkien.

Cette période du Second Âge a duré près de 3441 ans et comprend des événements tels que la première montée en puissance de Sauron, mais aussi sa première défaite face à Isildur, roi du Gondor, qui lui trancha la main et lui prit l’Anneau lors de la Dernière Alliance des Elfes et des Hommes. Ce passage est visible dans le premier film « La Communauté de l’Anneau ».

La série ne sera donc pas centrée sur le personnage d’Aragorn, comme les rumeurs l’indiquaient, puisqu’il est né durant le Troisième Âge.

La production de la série n’a pas encore commencé, mais sa diffusion est prévue pour 2021.