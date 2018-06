La série "Orange Is The New Black" rend hommage à Johnny Hallyday

Pour les 75 ans de Johnny Hallyday, la série " Orange Is The New Black " lui a rendu un hommage original et digne de ce nom, dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de Netflix France.

" Son héritage le plus précieux, ce sont ses chansons. Joyeux anniversaire, Johnny. ", écrit la plateforme de streaming, dans un tweet publié le 15 juin, jour de l’anniversaire de Johnny Hallyday.

Dans la vidéo, on voit Suzanne et Cindy, deux personnages de la série américaine à succès. Les deux prisonnières de la prison de Litchfield discutent, assises sur un lit. " Noir c’est noir ", " Oh Marie ", " On a tous quelque chose en nous de Tennessee ", elles prononcent certaines des phrases les plus cultes des chansons de Johnny Hallyday.

Un hommage en anglais, mais les extraits des chansons apparaissent bien en français dans les sous-titres.