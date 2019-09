La série "Friends" a 25 ans: quels sont les secrets de son succès ?

C’est une sitcom qui aura marqué plusieurs générations. En dix saisons, de 1994 à 2004, Friends a rencontré un succès immense et séduit encore aujourd’hui. Cette série culte créée par Marta Kauffman et David Crane célèbre son quart de siècle.

Pour l’occasion, une exposition dédiée à ce phénomène ouvre ses portes ce samedi 7 septembre à New-York. Pendant un mois, les fans pourront se plonger dans l’univers de la série, s’asseoir dans le fameux fauteuil orange ou encore visiter l’appartement de Rachel et Monica.

Avant même d’ouvrir ses portes quasiment tous les tickets étaient déjà vendus. "Je pense juste que c’est une sitcom tellement extraordinaire et emblématique, avec des fans du monde entier. Et c’est une occasion pour les fans d’avoir vraiment une chance de parcourir et de revivre leurs souvenirs, de toucher les meubles et de s’asseoir sur les plateaux de tournage et de prendre des photos", déclare dans une interview Maggie Wheeler, l’actrice qui jouait le rôle de Janice.

Une référence

Il faut dire que 25 ans après le lancement de cette série, elle reste une référence. Qui n’a pas en tête la musique du générique qui résonne ("I’ll be there for you") ou encore l’image de Central Perk, le café où les personnages se réunissaient ou la fameuse coupe de cheveux de Rachel ? Friends continue à séduire. Les fans de l’époque regardent encore aujourd’hui les épisodes de Joey, Chandler, Ross, Monica, Rachel et Phoebe.

"Je les regarde en boucle depuis plus de 10 ans", déclare Sabrina, une fan inconditionnelle de 30 ans. "Les sujets restent actuels. Ils sont banals quand on y pense. Amour, rupture, dispute, bébé, etc. Ce sont des choses de la vie quotidienne." Et chacun peut se reconnaître dans les personnages. "J’adore Monica, elle est maniaque comme moi." "Moi c’est Rachel, en plus son look est complètement d’actualité" affirme Céline. "Finalement, on a tous une part d’un personnage de Friends en nous."

J’ai entendu leurs blagues des centaines de fois et ça me fait toujours autant rire

L’une de force de Friends, c’est aujourd’hui d’être devenue une sorte de série doudou, rassurante pour les fans de la première heure. Selin nous confie qu’elle peut la regarder "quand je fais le ménage ou autre chose, parce que je la connais par cœur. Du coup, rien qu’en écoutant, je me marre. Les personnages sont attachants et drôles. J’ai entendu leurs blagues des centaines de fois et ça me fait toujours autant rire". "C’est la série que j’adore mettre en bruit de fond. J’ai l’impression que les personnages me tiennent compagnie" ajoute Sabrina. Il faut dire que la série reste actuelle et ne semble pas prendre une ride. "Il n’y a peut-être que par rapport à l’homosexualité qu’on peut ressentir un décalage. Certaines blagues peuvent aujourd’hui être perçues comme stigmatisantes", dit encore Selin.

Et ces jeunes trentenaires sont loin d’être les seules à être séduites par cette série. En témoigne aussi sa popularité sur la plateforme Netflix qui aurait déboursé 100 millions de dollars pour avoir les droits en 2019. Mais la stratégie est payante. L’audience est au rendez-vous et même les plus jeunes générations regardent Friends.

"Cette série est populaire même auprès d’enfants de 12 ans qui la regardent en streaming sur Netflix. C’est incroyable de voir à quel point la jeune génération s’identifie à cette idée du "J’ai quitté la maison, j’ai un appartement, il y aura des moments difficiles et des peines de cœur, mais j’aurai tous ces amis qui vont me soutenir". C’est une télévision très relaxante, une sitcom de 20 minutes, et les gens trouvent toujours du temps pour ce type de programme" déclare Ellen Seiter, professeure d’études télévisuelles à l’Université de Californie du Sud.

Friends, une série culte de 236 épisodes, générationnelle mais qui continue à séduire 15 après son dernier épisode…