La série "Bref", sera bientôt adaptée sur Snapchat

La série Bref, diffusée sur Canal + et réalisée par Kyan Khojandi et Bruno Muschio, sera bientôt de retour pour le plaisir des fans de la première heure. Ce format court de 82 épisodesavait ravi les plus jeunes de 2011 à 2012. Il sera réadapté aux Etats-Unis dans un format Snapchat inédit. La vie trépidante d'un gars banal "Bref, j'ai dragué cette fille" : ces mots clôturent le premier épisode de la mini-série Bref, diffusée dans le cadre du Grand Journal de Canal + dès le 29 août 2011. Cette capsule quotidienne draine directement les fans grâce à un format mini, tranchant et incisif dans des vidéos qui oscillent entre 1 minute 30 et 3 minutes. Au fil des 82 épisodes, le héro passe de "Bref, je suis en couple" à "Bref, j'ai eu 30 ans" et une flopée d'autres péripéties. Les téléspectateurs découvrent la vie complètement banale d'un trentenaire dont les déboires résonnent dans toutes les têtes. Par la même occasion, cette production met en avant des comédiens qui s'inscriront ensuite dans la nouvelle scène française : Kyan Khojandi, Baptiste Lecaplain ou encore Bérengère Krief. Au bout d'une saison, la série s'arrête net, dans l'incompréhension générale. Le succès du format des micro-épisodes de Bref ne laissait présager aucune faille et l'avenir semblait prometteur pour toute l'équipe de la série. Aujourd'hui, certains protagonistes estiment que les producteurs ont eu le nez fin de mettre un point final à la série avant qu'elle ne lasse ou ne perde en qualité.

Snapchat se lance dans les séries Deux ans après sa diffusion en France, Bref s'est exporté aux Etats-Unis dans une version sous-titrée sur la chaîne Pivot TV, selon le site ozap.com. Ce canal payant diffuse régulièrement des productions étrangères pour ses affiliés. Mais c'est cette fois-ci sur le réseau social Snapchat que la série sera adaptée. Depuis mercredi 10 octobre, la plateforme propose des productions spécialement créées pour l'application d'envoi de photos et de vidéos à ses utilisateurs américains. Les séries sont donc filmées à la verticale et dans un format de temps court, de maximum 5 minutes. Un processus déjà utilisé pour la série PLS, produite et diffusée par la RTBF.

Concernant la fréquence des épisodes, Snapchat promet de diffuser un épisode par jour. Les séries se succéderont donc, chacune laissant la place à la suivante dans un panel de genres très variés. Drama, thriller, humour sont d'ores et déjà au menu. Le mystère plane encore au dessus de la date de diffusion de ce Bref à l'américaine qui sera du même coup rebaptisé "Whatever". Pas de date non plus pour le lancement de ce type d'offre en Europe mais en attendant, on se délecte encore de la totalité des épisodes de la série initiale, publiés sur Youtube en 2016.