Le plus célèbre et glamour des festivals de cinéma de la planète aura lieu du 8 au 19 mai. La sélection officielle a été dévoilée ce matin par Pierre Lescure (le président du Festival de Cannes) et Thierry Frémaux (le délégué général). Retransmission en direct de l'annonce via la chaîne youtube "festival de Cannes (officiel)". L'affiche de l'édition 2018 est un baiser entre Jean-Paul Belmondo et Anna Karina. Il est tiré du film "Pierrot le fou", de Jean-Luc Godard en 1965. On peut la voir sur le site officiel du festival de Cannes. La Présidente du jury sera cette année l'actrice Cate Blanchett. Le Maître des Cérémonies sera le français Edouard Baer.