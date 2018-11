La Saison 2 de la Trêve sur Auvio dès vendredi et sur la Une ce dimanche soir

Les deux premiers épisodes de la saison 2 de la Trêve seront disponibles dès ce vendredi sur Auvio et seront diffusés dimanche soir sur la Une. On y retrouve le personnage principal Yoann (Peeters), incarné par le comédien Yoann Blanc.

Matthieu Donck, réalisateur - © Tous droits réservés

Plus de budgets pour cette saison 2

C'est encore le jeune Matthieu Donck qui a réalisé ce deuxième volet. Comme pour la première saison, il est entouré de Stéphane Bergmans (co-écriture et scripte) et de Benjamin d'Aoust (co-écriture et deuxième caméra). Vu le succès immédiat de la première saison, le trio s'est directement lancé dans l'écriture de la deuxième.

Les budgets investis ont été bien plus importants cette fois (420.000 euros l'épisode, contre 250.000 euros seulement pour un épisode de la première saison), ce qui reste toutefois dérisoire au regard des sommes investies dans une série française, par exemple (entre 800.000 et 1 million d'euros).