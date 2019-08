La Sabam augmente fortement les droits pour le théâtre musical et les spectacles humoristiques

La société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs Sabam a versé au premier semestre 2019 45% de droits d'auteur en plus pour le théâtre et les spectacles humoristiques qu'à la même période l'an dernier, indique-t-elle dans un communiqué, jeudi. La somme versée dépasse les 2,5 millions d'euros.

"Cette progression remarquable s'explique surtout par l'énorme succès rencontré par le spectacle musical 40-45, qui a reçu un accueil enthousiaste du public et de la presse", souligne la Sabam. Le jeune public a également été nombreux à se rendre à la comédie musicale familiale Team U.P., de Tijl Dauwe.

Côté humour, les revues francophones de fin d'année "Sois Belge et tais-toi" et "La Revue" ont également joué un rôle, ainsi que les spectacles en flamand "Unfinished Business" d'Alex Agnew et "Levend & Vers" de Wouter Deprez.

>>> Lire aussi: A quoi sert l'argent que l'on verse à la SABAM?