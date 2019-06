La RTBF tire un bilan de saison positif, fruit d'un "nouveau modèle pertinent"

La RTBF a enregistré de "belles audiences pendant toute la saison 2018/2019", ce qui confirme la pertinence du nouveau modèle d'organisation initié au sein du service public en septembre dernier, s'est réjoui mercredi Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF, au cours d'une conférence de presse axée sur le bilan de fin de saison. "Nous pouvons être fiers des résultats et du travail accompli et d'avoir réussi à délivrer des résultats de premier plan au cours d'une année où beaucoup de temps a été consacré à la transformation et réorganisation de l'entreprise."

La RTBF a récemment connu un important redéploiement en interne tenant davantage compte des enjeux digitaux, avec la création de deux grands pôles, l'un baptisé "contenus", l'autre "médias". Dans une logique plus que jamais "360", la RTBF s'est notamment fixé comme objectif d'aller davantage à la rencontre des publics en utilisant les codes qui sont les leurs.

Au cours de la saison 2018-2019, 1,5 million de personnes (34,2% du public potentiel) ont ainsi été en contact quotidiennement, plus de 15 minutes, avec une des 3 chaînes de la RTBF, contre 1,3 million pour la radio. En télévision, le groupe a par ailleurs atteint une part de marché de 23,4% la saison dernière (+0.2 pts par rapport à la période 2017/2018), presque un record absolu depuis le début de l'audiométrie.

Plus de 1,6 million d'internautes ont quant à eux consulté chaque mois des contenus en ligne via sites, applications et players (39% du public potentiel toutes générations confondues, 40,6% des 15-24 ans et 50,8% des 25-39 ans).

La plateforme RTBF Auvio a ainsi attiré 793.000 personnes (+4% par rapport à la saison précédente) mensuellement, et les sites du service public plus d'1,5 million d'internautes (+22%). Sur les réseaux sociaux, 494 millions de visions ont été enregistrées via les pages Facebook, contre 11,3 millions de contenus visionnés sur Instagram et 46,8 millions sur YouTube. Environ 1,3 million de vue en direct ont en parallèle été comptabilisées par la RTBF sur Twitch (service de streaming de jeu vidéo, de sport électronique,...).