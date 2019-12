La RTBF récompensée pour "le Test électoral"

Le test électoral en ligne de la RTBF - JT 19h30 - 03/04/2019 Les élections fédérales, régionales et européennes approchent à grands pas. Le triple scrutin est prévu pour le 26 mai et vous êtes peut-être toujours dans l’incertitude. Alors, la RTBF avec ses partenaires universitaires et médiatiques vous propose de faire un test, en ligne, accessible sur notre site internet. Il vous permettra de découvrir de quel parti vous êtes le plus proche...