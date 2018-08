La RTBF fait sa rentrée: découvrez les nouveautés en radio, télévision et web

C'est bientôt la rentrée des classes, mais c'est aussi la rentrée pour les médias. Ce matin, la RTBF a présenté de nouveaux projets et émissions qui débarqueront dans les semaines et les mois à venir.

En plus de ses rendez-vous habituels, la Une revient dès septembre avec les suites attendues de ses deux séries maisons: La Trève 2 et Ennemi public 2.

Dès la rentrée, Sara De Paduwa sera aux commandes d’une nouvelle émission de culture générale, Les Associés. Ce grand quiz verra s’affronter quatre candidats venus des quatre coins de la Belgique sera diffusé tous les jours de la semaine sur La Une.

Le magazine conso des Pigeons s’offre un nouveau plumage et de nouvelles séquences très en lien avec les citoyens. Benjamin Maréchal assurera la présentation de l'émission. Pour sa huitième année, les Pigeons misent sur plus d’actu, plus de débats, plus d’investigation et plus de services.

Moi, bourgmestre

Dans les semaines précédant le 14 octobre, un dispositif spécial sera mis en place pour les élections communales: "Moi, bourgmestre". Il incitera les citoyens à se mettre en mode "propositions-actions" , pour faire connaître ce qui peut améliorer, leur quartier, leur environnement, leur communauté locale.

"En télévision, ce sera un débat dans la foulée du journal de 13 heures avec les têtes de liste communale, les principaux candidats-bourgmestres. On va sillonner 15 communes durant les trois semaines avant le scrutin", explique Thomas Gadisseux, responsable éditorial.

Un JT nouvelle formule

La RTBF proposera dès le lundi 3 septembre un JT nouvelle formule. Le rendez-vous de l'information connaîtra ainsi, courant de semaine prochaine, plusieurs changements que ce soit sur le plan esthétique ou en termes de contenus.

Un nouveau décor et un nouveau générique habilleront le futur journal télévisé. "Tout sera beaucoup plus lumineux, avec beaucoup plus d'écrans led", explique François de Brigode, présentateur du JT du soir sur la Une en semaine.

Par ailleurs, l'espace permettra aux journalistes sur le plateau d'évoluer plus facilement dans les décors pour présenter les séquences "Clés de l'info" et "Mode d'emploi" en vue de décrypter l'actualité.

Dans un souci continu d'amélioration de la technologie utilisée, la chaîne travaille également activement au développement de la réalité augmentée qui devrait faire son apparition petit à petit, souligne encore François de Brigode.

Côté contenu en temps que tel, la RTBF proposera davantage d'enquêtes, d'immersions et de reportages. Plus de la moitié des équipes et des moyens techniques seront ainsi dévolus à la production de grands dossiers.

M!, nouveau magazine dédié à la pop culture

La RTBF lancera prochainement M!, un nouveau magazine de société hebdomadaire dédié à la culture pop, a fait savoir le service public mercredi au cours de sa conférence de presse de rentrée. D'une durée de 45 min, le nouveau rendez-vous sera diffusé sur La Deux à partir de la mi-octobre.