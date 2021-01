La RTBF est le premier média digital francophone du pays

2020 a été une année très spéciale pour les Belges mais aussi pour les médias qui ont dû s’adapter à la crise sanitaire pour répondre à la demande et aux besoins du public. La RTBF a présenté, ce mardi, son bilan 2020 et il en ressort qu’elle s’est réinventée pour proposer une offre créative et digitale sur ses différentes plateformes. Une offre qui semble avoir porté ses fruits.

La RTBF a également apporté un traitement solide et complet de l’info, a joué son rôle d’ambassadeur des solidarités et a accompagné le public belge francophone avec des temps dédiés à l’apprentissage, au divertissement et à la découverte. De nombreuses émissions et projets sont nés de cette année particulière. La RTBF a décidé de miser sur quatre temps forts : la créativité, la solidarité, le digital et l’évasion. Toutes ces nouvelles offres ont attiré du monde et ce, sur toutes les plateformes.