La RTBF touche de plus en plus de jeunes

L'administrateur général de la RTBF (CIM) présentait ce matin les chiffres de l’audience des médias en Belgique francophone pour l’année 2018. Un bilan qui place la RTBF en tête des audiences cumulées en radio et sur internet alors que la télévision progresse et revient à hauteur du groupe RTL. Avec de plus en plus de contenus en ligne et sur les réseaux sociaux, la RTBF s’impose comme un acteur global et capable d'atteindre les jeunes.



Avec la rentrée viennent les bilans de l’année écoulée. Et on peut dire que les chiffres des audiences pour l’année 2018 sont encourageants pour l'ensemble du groupe RTBF.

En télévision, retour au niveau de RTL

En télévision, la RTBF et ses différentes chaînes ont atteint les 25,1% de parts de marché contre 21,1% en 2013, ce qui permet au groupe médiatique de revenir à hauteur du groupe RTL, principal concurrent en Belgique. L’administrateur général explique ce regain de forme par la diversité des programmes et événements diffusés par la chaîne, entre événements sportifs mondiaux comme le Mondial 2018 ou le Tour de France mais aussi des émissions d’information comme le 19h30 ou Questions à la Une.

En radio, le service public est bien au-dessus de ses deux principaux concurrents avec 35,2% de part d’audience moyenne en 2018 contre 27% pour le groupe RTL et 20,6% pour les chaînes de NRJ. Vous êtes près de 1.269.000 auditeurs par jour à être en contact avec les différentes chaînes radio de la RTBF.

En ligne, le groupe RTBF reste un média d’information important en Belgique francophone sur le web avec plus de 1,4 million de visiteurs par mois sur le site et sur les autres plateformes soit 34% de la population contre 28% seulement en 2017. Par jour, vous êtes environ 235.000 à visiter le site internet (+16% par rapport à 2017) et 100.000 à utiliser la plateforme auvio (+14% par rapport à 2017). En première position des médias francophones en ligne, on retrouve Sudpresse avec 300.000 visiteurs par jour. RTL complète ce podium des médias francophones belges en ligne avec 224.000 visiteurs par jour.

Un public de plus en plus jeune

Autre enseignement de ce bilan de 2018 : les publics jeunes à la hausse. Parmi les chiffres livrés par l’enquête du CIM, on trouve également ceux des audiences par âge. Deux groupes d’âge jeune évoluent particulièrement bien. 40,9% de la population des 15-24 ans (5,5 de plus qu’en 2017) et 46,3% de la population des 25-39 ans (7,9 de plus qu’en 2017) on été touchés par des contenus RTBF, ce qui fait chuter l’âge moyen des visiteurs du site à 40 ans.

Cet intérêt retrouvé des publics jeunes s’explique par l’accessibilité sur les réseaux sociaux tels que Facebook (320 millions de vues), Instagram (3.200 posts), Youtube (100.000 abonnés pour Tarmac) et Twitch (671.000 vues). Selon l'administrateur général de la RTBF Jean-Paul Philippot, c'est le résultat d'une "(...) stratégie inverse, plutôt que de vouloir les amener à écouter ou regarder des médias qui ne sont pas leur premier choix, on a été sur des plateformes qui sont les leurs". Jean-Paul Philippot en a également profité pour annoncer l'arrivée d'une chaîne Youtube pour l'émission "The Voice Belgique" dans les semaines qui viennent.