La revue de presse: une bonne nouvelle ne vient ni seule, ni par hasard

Cocorico, écrit L'Echo. Voilà que chaque jour (ou presque), une bonne nouvelle nous arrive. Inula et ses huiles essentielles, rachetée par des Français pour un demi-milliard d’euro, mercredi. Wanty, hier, rachete Ronveau pour former un géant wallon de la construction. Et Mithra, à Liège. Et Odoo, à Grand-Rosière. "Les boîtes wallonnes n'ont jamais été aussi bankables ! Et à chaque fois, note l'Echo, ce sont des femmes, des hommes qui s'investissent. Et à chaque fois, c'est un savoir-faire ancestral ou une innovation récente qui porte. Et à chaque fois une dynamique positive et un enthousiasme sincère." Une bonne nouvelle ne vient donc jamais seul. Ni par hasard. C’est que, pour le quotidien, "il faut le souligner, les pouvoirs publics soutiennent et servent de pompe d'amorçage. L'Echo voit loin. Demain si les investisseurs privés prennent leur place pleine et entière, la Wallonie peut se transformer en Eldorado." Cocorico, conclut l'Echo.

Bonnes nouvelles culturelles

Pour Le Soir aussi, une bonne nouvelle ne vient ni seul, ni par hasard. Et des bonnes nouvelles, il y en a aussi à Bruxelles, sur le front culturel. En vrac, rénovation de la toiture du Musée du Cinquantenaire, les travaux débutent fin du mois. Rénovation du Conservatoire de Bruxelles, étude en cours. Rénovation des façades du Palais de Justice, étude en cours. Musée Royaux des beaux-arts, aménagement en cours. Etude, aussi pour la Tour japonaise, et le Pavillon chinois, et la Colonne du Congrès et le palais d'Egmont. Le Musée de l'Afrique centrale à Tervuren qui rouvrira fin de l'année... "N’en jetez plus, écrit Le Soir. Après des années d'immobilisme et de mise en danger des collections et des visiteurs, le fédéral prend enfin les choses à bras le corps et entreprend de régler les problèmes, tous les problèmes..."

On l’a dit. On le redit. Une bonne nouvelle ne vient jamais seul, et l'on ne peut que s'en réjouir...Mais "on s’interdira aussi d’être naïf. Cette succession d'annonces tombe un peu trop bien, à quelques jours des scrutins communaux. Pour les partis au pouvoir, s'afficher comme la coalition qui enfin fait bouger les choses. Voilà qui contribue à donner l'image de décideurs responsables et actifs. Et au passage, cela permet de faire oublier les années d'attentisme et celle passée aussi à mettre des bâtons dans les roues, de ceux et celles qui dans le passé, ont tenté de faire avancer ces dossiers..."