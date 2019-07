La revue de presse : Tour de France, et tour de table

Dans la presse ce matin, on parle de tour. Tour de France, qui s’est terminé hier. Et puis un tour de table : hier la plupart des partis francophones et néerlandophones se sont vus pour la première fois tous ensemble, avec, petite victoire, la N-VA ET le PS.

Ce sont les informateurs, Didier Reynders et Johan Vande Lanotte qui avaient dressé le couvert. Au menu, une première réunion pour donner la parole à chacun et "lister les convergences possibles et les divergences infranchissables", explique L’Avenir. Et il en aura fallu du temps pour les réunir tous à table. "Enfin", titrent plusieurs journaux flamands. Et la Gazet Van Antwerpen d’ironiser : "C’est le maximum qu’on a pu atteindre. Alors que Donald Trump a déjà rencontré plusieurs fois Kim Jong Un, que l’Union européenne a déjà lancé un appel pour une rencontre avec Boris Johnson".

"C’est quand même un petit miracle", constate le Nieuwsblad. "Un premier pas", selon l’Avenir. Même s’il reste des milliers de kilomètres à parcourir, rajoute le quotidien. A table, sept partis : MR et PS côté francophones, N-VA, Open Vld, sp.a, CD & V et Groen pour les Flamands. Ecolo, de son côté, a "envoyé son chat", comme dit l’expression en néerlandais. Le menu de la N-VA est impossible à accorder avec le leur, disent les Verts, qui ne voyaient donc pas l’intérêt de venir s’asseoir en face des nationalistes flamands.

Ecolo visé par les journaux flamands

Ecolo est d’ailleurs critiqué par certains quotidiens flamands : "Même s’ils se présentent comme un seul et même groupe au Parlement, les autres partis remarquent malgré tout des teintes de vert différentes entre Groen et Ecolo", affirme le Belang van Limburg. "Ecolo est considéré comme plus radical". Et a prouvé ses divergences avec Groen en ne venant pas hier, alors que Groen est tout de même venu pour écouter ce que les autres proposaient. "Ne pas venir à la toute première réunion organisée par les informateurs est une preuve de peu d’envie", accuse la Gazet Van Antwerpen, qui regrette qu’Ecolo tourne le dos à "un million d’électeurs flamands pour une réunion purement exploratoire. Il n’y a rien de mal à faire un geste de bonne volonté à ce stade, même s’il est symbolique", rajoute le quotidien régional anversois.

Plusieurs journaux critiquent donc Ecolo pour son absence. D’autres estiment qu’il y avait peut-être trop de partis à table. Pour le Nieuwsblad, il n’y en avait en effet que deux indispensables : la N-VA et le PS. Les cinq autres n’étaient rien d’autre que de "la garniture, de la décoration". En fait, ils étaient là comme accompagnateurs, constate le quotidien. Ils étaient là pour rendre possible cette réunion tant attendue entre PS et N-VA. Mais le constat est là : le premier pas est fait. L’Avenir n’est cependant pas naïf : "Il faudra encore beaucoup, beaucoup de temps".

Le Tour de France, c’est fini

"Un tour au sommet de l’émotion", constate le Soir. "Ce fut le Tour des larmes", titre le quotidien. Pendant deux semaines de folie, les Français se sont enflammés pour leurs deux champions, Julian Alaphilippe, longtemps maillot jaune, et Thibaut Pinot, longtemps favori pour lui chiper. Puis la troisième semaine, le bouquet final a été "mouillé par la pluie et les larmes", dit Le Soir. Celles de Pinot, forcé d’abandonner. Celles de Bernal, le vainqueur qui était lui-même surpris par sa victoire. Et celles des spectateurs, qui ont attendu en vain les coureurs à Tignes vendredi dernier, alors que la météo obligeait la direction de course à interrompre le parcours avant la fin.

La Dernière Heure, elle, se réjouit du déroulé de ce Tour de France. Tous les leaders ont craqué à un moment, rendant le Tour "plus humain". "Les coureurs ne sont plus des machines", titre la DH, qui se rappelle Lance Armstrong, grimpant l’Alpe d’Huez en transpirant à peine. "Les grimaces étaient bien là cette année, rajoute la DH, pour l’édition la plus palpitante de ces 30 dernières années".