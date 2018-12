La revue de presse: à l'heure des rétrospectives

Des regards sur le passé, mais aussi bien sûr, des perspectives. Et notamment celle des élections de dimanche en République démocratique du Congo.

Nous sommes le 29 décembre. C'est presque la dernière édition de l'année. Presque, parce que les quotidiens vont encore paraitre ce lundi 31 décembre. Mais qu'importe, c'est le weekend, alors on en profite pour multiplier les carnets, les suppléments, et autres pages spéciales, pour retracer tous les événements marquants de 2018, à grand renfort de photos et de rétrospectives.

"Gare à la colère des peuples trompés" met en garde Le Soir

J-1 au Congo, "les élections de ce dimanche soulèvent autant d'inquiétudes que de lueurs d'espoir", pour L'Avenir. "C'est presque un euphémisme de qualifier ces élections de scrutin " à hauts risques "". Le pouvoir en place s'est encore raidi. Sans doute en raison de la menace qui pèse sur lui : trois récents sondages prédisent en effet que le candidat soutenu par Kabila ne décrocherait que 18% des voix, loin derrière Martin Fayulu et Félix Tshisekedi.

Pour De Standaard, hélas, c'est désormais clair, ces élections "seront une farce et se dérouleront dans le chaos. Parce que le résultat est déjà connu. L'ancien ministre de l'intérieur Emmanuel Ramazani, dauphin du président sortant, va/doit gagner les élections. Le régime de Kabila a tout fait pour."

"Gare à la colère des peuples trompés" met en garde Le Soir. L'organisation chaotique et opaque de ce scrutin a nourri les soupçons. "Gare à ne pas provoquer la colère du peuple qui va exprimer dimanche avec ferveur cette voix qui lui est si souvent confisquée. Elle risque d'être terrible s'il s'avère d'une manière ou d'une autre que ce scrutin n'était qu'un leurre et donc une nouvelle et insupportable prédation".

La migration et le climat sont les thèmes prioritaires des Belges, selon un sondage de l’Union Européenne, une analyse dans De Morgen

La migration et le climat. Selon des enquêtes d'opinion menées par l'Union Européenne, ce sont les thèmes qui préoccupent le plus la population, y compris les Belges. Et ce qui est intéressant, dit De Morgen, c'est que les partis qui se profilent précisément sur ces 2 thématiques sont ceux qui séduisent le plus les électeurs. Et cela vaut aussi bien pour les partis nationalistes ou d'extrême-droite comme la NV-A ou le Vlaams Belang, que pour Groen. Bart Eeckhout souligne qu'il y a là deux visions du monde radicalement opposées, qui se font face. La vision fermée et la vision ouverte. Laquelle des deux l'emportera lors du scrutin, personne ne le sait.

Kris Peeters renonce à siéger au conseil communal d'Anvers: la presse flamande commente ce départ

Le vice-Premier ministre CD&V du gouvernement démissionnaire, Kris Peeters, a échoué à faire gagner sa liste aux élections communales d'Anvers en octobre dernier.

Il avait pourtant déménagé de Puurs à Anvers, pour y défier un certain Bart De Wever. Mais le CD&V n'a finalement récolté que 6,8% des voix, et perdu 2 sièges. Pire, le parti a été rejeté dans l'opposition, pour la première fois en plus de 80 ans.

Aujourd'hui, Kris Peeters dit vouloir laisser la place aux jeunes. "C'est un noble discours", disent Het Nieuwsblad et la Gazet Van Antwerpen. Mais la vraie raison, c'est surtout qu'il tente de sauver sa peau, après cet échec. Le quotidien anversois estime que le CD&V a eu une mauvaise idée en parachutant Kris Peeters à Anvers. "Tenter d'imposer un homme politique qui n'est pas anversois, ce n'était de toute façon pas une bonne formule". Het Nieuwsblad se demande si ce retrait de la politique anversoise ne serait pas "le prélude à une disparition complète de Kris Peeters du paysage politique belge". "Un adieu en mode mineur", dit le quotidien, "pour celui qui aura quand même été vice-premier au fédéral, ministre président flamand, et qui, à 56 ans, est encore assez jeune, dans le monde politique".

L’euro fête ses 20 ans et pour l’occasion, L’Echo lui offre un véritable plaidoyer

"L'euro, ce vieux compagnon de route dont on a l'impression qu'il a toujours fait partie de nos vies", fête ses 20 ans ce 1er janvier. Souvent décriée, notre monnaie européenne reçoit ici le plein soutient du quotidien économique. La hausse des prix, le chômage, la crise : la faute à l’euro ?

Et pourquoi pas le climat, l'insécurité, la migration tant qu'on y est ?

Pour L'Echo, c'est clair "La Grèce aurait sombré sans l'euro. La monnaie unique n'a pas causé la crise bancaire, au contraire, elle nous a protégés. Et si notre pouvoir d'achat est à la peine, c'est principalement pour des raisons endogènes."

L'euro qui parait aujourd'hui "vieux et usé". "Et pourtant, il n'a que 20 ans".