La remise du rappeur Valtonyc à l'Espagne plaidée en septembre

Le dossier de la possible remise du rappeur espagnol Valtonyc à son pays sera plaidé le 3 septembre prochain, a décidé mardi la chambre du conseil de Gand. L'artiste a fui vers la Belgique après avoir été condamné en Espagne à une peine de trois ans et demi de prison pour "apologie du terrorisme" et "insultes à la Couronne" dans ses chansons.

La section gantoise du parquet de Flandre orientale avait reçu un mandat d'arrêt européen à l'encontre de Josep Miquel Arenas, dont le nom de scène est Valtonyc. Né à Majorque, le rappeur a été condamné par la cour des Baléares en 2017 pour avoir fait l'apologie du terrorisme dans ses textes, ainsi que pour insulte à la Couronne et menaces de mort contre des politiciens. La justice espagnole avait confirmé ce jugement en février, malgré des protestations dans tout le pays.

Libre sous conditions

L'artiste, âgé de 24 ans, devait initialement être écroué le 24 mai au plus tard, mais il a quitté le territoire espagnol avant cette échéance. Le rappeur avait posté une photo sur le réseau social Twitter où on le voit avec un membre de sa famille sur le Korenlei, dans le centre de Gand. Il s'était ensuite présenté à la police et avait été libéré sous conditions par un juge d'instruction gantois.

Valtonyc a comparu mardi devant la chambre du conseil de Gand, qui doit décider si l'homme doit être remis à l'Espagne. L'affaire a été reportée au 3 septembre. L'artiste reste libre sous conditions pendant ce temps.