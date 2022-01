La Reine Mathilde visite la prestigieuse troupe de danse contemporaine d’Anne Teresa De Keersmaeker (vidéos)

On le sait, le milieu culturel et artistique en connaît des déboires depuis le début de la crise sanitaire. Et dans celui-ci, le monde de la danse s’est vu tout particulièrement impacté. Les entrechats par temps de covid, ce n’est pas si évident…

La Reine Mathilde a rendu visite ce mercredi à la troupe P.A.R.T.S., fondée par la chorégraphe Anne-Teresa De Keersmaecker. La Reine y a assisté à des exercices et a pu échanger avec les membres de la troupe.