La "reine du suspense", l'écrivaine Mary Higgins Clark, est décédée à 92 ans

L'auteur à succès Mary Higgins Clark est décédée à l'âge de 92 ans, vendredi à Naples, en Floride, de causes naturelles, rapporte Associated Press citant son éditeur, Simon & Schuster. "Personne ne s'est jamais connecté plus complètement avec ses lecteurs que Mary", a commenté son éditeur de longue date, Michael Korda, dans un communiqué. L'écrivaine était particulièrement appréciée pour ses héroïnes féminines triomphant du danger.

Elle a écrit une cinquantaine de livres écoulés à quelque cent millions d'exemplaires, dont plus de 80 millions aux Etats-Unis, depuis son premier grand succès en 1975, "La maison du guet".

Née à New York, dans le Bronx, le 24 décembre 1927, dans une famille modeste d'origine irlandaise, Mary Theresa Eleanor Higgins Clark dit avoir attrapé le virus de l'écriture à l'âge de 7 ans, les Irlandais étant souvent "des conteurs-nés".

Des drames familiaux la convaincront que le pire peut toujours arriver et c'est ce moment où tout bascule qu'elle aime décrire dans ses livres.