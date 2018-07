La rappeuse Saoudienne Leesa A célèbre le droit de conduire dans un clip devenu viral

Depuis le 24 juin les femmes saoudienne peuvent conduire dans leur pays. La rappeuse saoudienne Leesa A a surfé sur la distribution des premiers permis de conduire pour dévoiler une vidéo qui fait aujourd'hui le buzz sur les réseaux sociaux.

La chanteuse ne cache pas sa fierté au volant de sa voiture et enchaîne les punchlines: "Volant en main, accélérateur/pédale sous le pied, plus besoin de personne m’emmener", "Mon permis de conduire est fin prêt et ma ceinture de sécurité posé sur ma abaya, je suis prête aussi", "Si tu veux que je vienne te chercher, tu vas devoir payer",....

Jusqu'ici, les Saoudiennes ne pouvaient pas conduire et devaient faire appel à la famille ou aux chauffeurs privés. Une avancée donc pour l'un des pays les plus restrictifs vis à vis du droit des femmes.

La rappeuse insiste donc avec ces mots: "Je n'ai plus besoin de personne pour me conduire, mon permis est sur moi."

La vidéo comptabilise aujourd'hui plus d'un million de vues sur YouTube, un record pour la chanteuse jusqu'ici peu médiatisée.