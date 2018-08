La "Queen of Soul", Aretha Franklin, s'est éteinte à l'âge de 76 ans

En plus de problèmes d'alcoolisme, elle se battait contre un cancer du pancréas depuis 2010 et son état s'était aggravé ces dernières semaines. Sur conseil de ses médecins, la chanteuse avait annulé des dizaines de concerts. Elle était apparue très amaigrie lors du gala de la fondation Elton John en novembre 2017.

La chanteuse aux 75 millions de disques écoulés durant sa carrière a remporté 18 Grammys Awards. Elle incarne la musique populaire des années 60 avec ses titres phares tels que "Respect", "Since You've Been Gone", "Chains of Fool" ou "I Say a Little Prayer".

Une icône

Aretha Louise Franklin est née le 25 mars 1942 à Memphis dans le Tennessee. Fille de pasteur, la "lady soul" chante dès son plus jeune âge à l'église de Détroit dans la chorale de son père, en compagnie de ses sœurs.

A seulement quatorze ans, Aretha Franklin enregistre son premier disque, "The Gospel Soul of Aretha Franklin". Elle signe avec le label Columbia records en 1956, sans réel succès. Début des années 60, elle s'installe à New York et devient maman pour la première fois. Son second enfant naîtra deux ans plus tard.

Mais ce qui fera décoller sa carrière, c'est sa rencontre avec Arif Mardin et Jerry Wexlerqui en 1967. Ils vont lui permettre d'enregistrer ses premiers grands tubes sur le label Atlantic. "I Never Loved a Man (The Way That I Love You)" devient n°1 des ventes.