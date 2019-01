La qualité de cette photo de Shanghai est tellement haute qu'elle permet de voir le visage des passants

Ce cliché marque par son aspect impressionnant. On y voit les immenses tours semées dans l'horizon de la ville de Shanghai. Il s'agit en réalité d'une vue panoramique de la cité chinoise, prise au sommet d'une haute tour. Réalisée dans une résolution de 195 milliards de pixel, elle permet, lorsqu'on zoome, de voir le visage des passants.

Shanghai est célèbre pour être la plus grande ville de Chine mais aussi l'une des plus peuplée au monde avec plus de 25,5 millions d'habitants recensés en 2018. Alors forcément, lorsque des photos panoramiques sont publiées, cela a souvent le don d'impressionner. C'est le cas de cette photo, prise à 360 degrés au sommet de la Perle de l'Orient. Il s'agit d'une construction haute de 468 mètres, dans le quartier d'affaires de la ville.

Cette tour a été construite par la start-up chinoise Big Pixel, qui a réalisé ce cliché. Mais cette entreprise active dans l'immobilier n'est pas à son coup d'effet, elle a déjà réalisé ce type de cliché sur la place Tiananmen, la plage de Phuket en Thaïlande, à Macao ou encore en Corée du Nord.