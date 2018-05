"La principale menace qui pèse sur le travail des journalistes est d'ordre politique"

Gian-Paolo Accardo est journaliste, directeur de la rédaction de VoxEurop, un média d'information européen en ligne. A l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse, il anime ce jeudi après-midi un débat au Bozar à Bruxelles, à propos de l'influence commerciale dans les salles de rédaction. Dans les studios de La Première, il nous éclaire sur la problématique, sur fond de crise de la presse, où le marketing prend peu à peu le pouvoir.

"Les journalistes doivent faire un peu la balance entre l'intérêt public et la diffusion d'une information, mais aussi l'exigence commerciale de vendre l'information, donc d'avoir un public payant, en quelque sorte, ou des annonceurs qui payent. Mais avec la crise de la presse, qu'on connaît depuis au moins une dizaine d'années, ce deuxième exercice est de plus en plus difficile et les rédactions sont soumises de plus en plus aux exigences de la branche marketing des différents médias, et ces pressions finissent souvent par se traduire par des choix rédactionnels qui ne vont pas forcément dans ce que les journalistes préfèrent faire ou ce qui, selon eux, sert plutôt l'intérêt public, mais vont plutôt dans la direction de l'audience, de ventes plus importantes. C'est un phénomène qui est commun à la plupart des médias des pays occidentaux et les journalistes s'en plaignent souvent, mais en période de crise, c'est plutôt la branche marketing qui a le dessus."

Gian-Paolo Accardo rappelle que le rôle des journalistes est aussi de donner qui ne sont pas forcément "sexy", comme l'on dit dans le milieu, mais qui sont "nécessaires afin que les citoyens puissent se former ce qu'on appelle une opinion informée sur la situation de leur pays, la situation dans le monde et qui leur permet ensuite de faire des choix informés et pas des choix qui sont dictés uniquement par leurs goûts."

Des politiques qui n'ont plus besoin de journalistes ?

Avec le développement des internets, la presse occidentale traverse une grosse crise économique. Une menace sur la liberté de la presse ? Non, la menace ne vient pas de ce côté-là, selon le directeur de rédaction. "Lorsqu'on regarde les derniers rapports à la fois de Reporters Sans Frontières et de Freedom House sur la liberté de la presse dans le monde, et en particulier en Europe, on se rend d'abord compte que la situation en Europe est celle qui a empiré le plus par rapport aux autres régions du monde, bien que les journalistes en Europe travaillent d'une manière beaucoup plus tranquille et sereine que dans les autres régions du monde, mais la principale menace qui pèse sur le travail des journalistes est une menace d'ordre politique."

"Les pressions des politiques se font de plus en plus fortes et les politiques peuvent souvent se passer des médias pour faire passer leur message, ils peuvent s'adresser directement aux citoyens à travers les réseaux sociaux. La situation que Fabrice a décrite au début de son intervention est aujourd'hui quasiment la réalité dans certains pays européens, comme la Hongrie, la Pologne ou certains pays des Balkans, où la presse est certes libre, mais elle est soumise à des pressions de plus en plus fortes et elle voit son audience se réduire de plus en plus parce que les politiques contrôlent à peu près tous les leviers, à la fois commerciaux à travers leurs amis au sein de l'économie, qui peuvent ensuite faire des pressions sur les médias, par exemple en retirant la publicité, et aussi des pressions directes. On a carrément vu dans certains pays des Balkans occidentaux qu'ils passent des coups de fil aux journalistes en leur disant " si tu fais encore un papier comme celui-là, tu peux être sûr de ne plus avoir d'antenne."

La résistance des journalistes

Comment les salles de rédactions s'adaptent-elles à cette nouvelle ère de la communication ? "J'ai envie dire qu'on s'en accommode et on cherche des échappatoires, nous répond le journaliste. Comme dans toutes les situations critiques, les personnes qui sont soumises à pression vont trouver des plans B ou d'autres solutions. On peut dénoncer à l'opinion publique en espérant avoir son soutien, parfois ça arrive, mais dans beaucoup de cas, hélas, ça n'arrive pas, et on le voit aussi en Pologne et en Hongrie, encore une fois. Les mobilisations de solidarité en faveur des médias qui ont été fermés ou contraints de changer de ligne éditoriale pour aller dans la direction du gouvernement bénéficient d'un soutien somme toute assez limité de la population. Et puis, il y a une troisième solution qui est la résistance, c'est-à-dire continuer de faire son travail en suivant l'éthique professionnelle. Et justement, le thème de la résistance est un peu le fil conducteur de la journée d'aujourd'hui à Bozar."

"Ça va de la résistance extrême des journalistes qui travaillent dans les zones de guerre au Moyen-Orient, en Irak et en Syrie, à des formes de résistances plus soft, plus light dans les pays européens avec des journalistes qui continuent malgré tout de faire leur travail, même dans des conditions économiques ou politiques plus compliquées."