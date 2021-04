La presse censurée et clandestine des deux guerres mondiales désormais accessible en ligne

La presse censurée et clandestine des deux guerres mondiales est désormais accessible via le catalogue en ligne "Abraham" et sur le site "The Belgian War Press" mis sur pied et géré par le Centre d'Etudes Guerre et Société (CegeSoma), l'une des directions des Archives de l'Etat, annonce cette institution mercredi.

Il y est question de la presse clandestine parue en Belgique lors des deux conflits mondiaux du XXe siècle et de la presse censurée dans le pays au cours de la période 1914-1918. Quant à la presse tolérée par l'occupant de 1940 à 1944, elle est consultable dans la salle de lecture.

L'accès au site est facilité grâce au catalogue en ligne "Abraham" des "Vlaamse Erfgoedbibliotheken". Cet outil répertorie, dans une base de données librement consultable, les journaux publiés entre 1880 et 2020 et conservés dans plus de 100 bibliothèques et centres de documentation en Flandre et à Bruxelles. Plus de 11.000 titres de journaux y sont recensés à ce jour et 849 d'entre eux sont à présent reliés à "The Belgian War Press".

Chaque journal dispose d'une fiche signalétique comprenant une dizaine d'informations spécifiques. Celles-ci ont notamment trait aux différents titres retenus par le journal, à l'organisation éditrice, au lieu, aux dates d'édition et à la langue. En outre, la fiche contient plusieurs mots-clés portant sur le type de journal (communiste, presse clandestine...) et souvent aussi la région où le journal est diffusé.

Plus précieux encore peut-être: des filtres permettent d'effectuer des tris préalables pour les 849 titres répertoriés et cela selon le type de journal, la langue, le lieu de conservation des originaux, l'année d'édition et le sujet.