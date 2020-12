La présentatrice phare de la VRT a présenté son dernier JT : "Les gens ne vous oublieront jamais", rend hommage le roi Philippe

Martine Tanghe, 65 ans, c’est 42 ans à la tête du journal télévisé sur la chaîne publique flamande. À titre de comparaison, vous entendez les lancements et le "bonjour et bienvenue dans votre JT" de François De Brigode depuis "seulement" 23 ans sur la RTBF.

Les téléspectateurs du JT flamand devront s’habituer à un nouveau visage pour leur journal télévisé. Alors que Jean-Pierre Pernaut quittera la présentation du journal de TF1 en France fin décembre, après 32 ans à la présentation , c’est sans doute la même émotion que celles des Français et françaises qui a envahi les Flamands et flamandes fidèles du rendez-vous d’information du soir de la VRT.

Outre les déclarations à l’attention de Martine Tanghe de la part du roi Philippe qui a déclaré que "les gens ne l’oublieront pas" et qu’elle resterait une "figure importante du pays". Le footballeur Jan Venthongen, le président de la N-VA Bart De Wever ou encore Herman Van Rompuy se sont aussi exprimés pour remercier la journaliste.

Record d’audience

Et il semble que l’édition a été encore un peu plus spéciale que prévu puisque ce numéro du rendez-vous d’information du soir de la VRT a battu tous les records pour la chaîne avec plus de 2 millions de téléspectateurs devant leur télévision. Le précédent record date du 27 mars de cette année avec 1.750.000 téléspectateurs.

"Les adieux ont clairement résonné avec beaucoup de gens. Cette année, le journal s’est avéré être un endroit très fiable pour les nouvelles dans les moments difficiles. De nombreux records ont été battus pendant la crise corona", a déclaré Hans Van Goethem, porte-parole de la VRT.