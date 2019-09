La pollution numérique, source de 4% des émissions annuelles de CO2

Une nouvelle grève mondiale se tiendra ce vendredi. Des manifestations, des concerts, des assemblées citoyennes seront organisées, notamment à Bruxelles. Le but est toujours le même : faire pression sur les élus politiques pour qu’ils prennent des mesures concrètes afin de lutter contre le changement climatique, tels que baisser les émissions de CO2 des avions, des voitures ou revoir la manière dont nous nous chauffons en hiver. Parmi les sources de pollution, comme le chauffage, ou les transports, il y en a une qu’on a tendance à oublier : la pollution numérique. Mais, qu’est-ce que c’est au juste ? "La pollution numérique, c’est tous les aspects de l’utilisation de l’informatique qui polluent. Cela va de l’extraction des ressources pour créer un smartphone, un laptop etc. à l’utilisation des réseaux, regarder des vidéos sur internet, recevoir des newsletters en quantité, jusqu’à la fin de vie où on recycle très très mal les matériaux du numérique," précise le fondateur de Green It, Olivier Vergeist.

Ainsi, si Internet devait être un pays, il serait le 3e plus gros consommateur d’électricité au monde derrière la Chine et les Etats-Unis. Regarder une vidéo sur Youtube, envoyer un e-mail, un message, toutes des données qui doivent être stockées et envoyées. Cela demande de l’énergie, et cela pollue. D’après le fondateur de Green It, les nouvelles technologies représenteraient 4% des émissions annuelles mondiales de CO2, soit plus que la pollution due au transport aérien, en équivalent total sur la vie du numérique. Voilà pour les chiffres, mais qu’est ce qui se cache derrière cette pollution numérique ?

Pourquoi ces nouvelles technologies polluent tant ?

D’après Olivier Vergeist, une des causes principales est l’extraction des matières premières utilisées dans la fabrication de nos téléphones portables : le cobalt, le lithium, les terres rares… "Ces matériaux deviennent des enjeux économiques gigantesques. La Chine, par exemple, crée une guerre économique grâce aux terres rares. Mais, en plus de cela, on pollue énormément l’eau et l’air. Il y a aussi la traite des enfants, avec par exemple, 40.000 enfants au Congo qui extraient du cobalt des mines. Cette extraction des matières premières liées au numérique a donc un impact important, mais le problème est qu’on recycle vraiment peu. 70 à 80% des déchets électroniques produits en Europe partent, en fait, malgré les Recupel, dans des décharges à l’étranger et sont, de nouveau, recyclés par des enfants."

Renouveler son smartphone, ou sa tablette trop souvent est également source de pollution. "Effectivement, le taux de renouvellement est trop élevé. On change trop vite, principalement pour des effets de mode, et il y a tout à fait moyen de sortir de cela via des entreprises sérieuses de reconditionnement. En Belgique, par exemple, il y a des entreprises, qui collectent des lots entiers de GSM auprès de sociétés, les reconditionnent et puis les revendent avec une garantie. Cela permet de racheter un GSM tout à fait fonctionnel et remis à neuf," assure l'expert.

Des petits gestes simples pour limiter la pollution numérique

Pour éviter de polluer autant, il existe des petits gestes que chacun d’entre nous peut réaliser dans son quotidien. "Tout d’abord, la base de la base, c’est changer de matériel moins souvent. Et si on doit le changer, privilégier l’achat de matériel reconditionné ou du moins l’envisager. En fin de vie de son matériel, l’apporter vers des entreprises qui font du reconditionnement, plutôt que de le jeter tout simplement. Si on a du matériel qui traîne dans les armoires, cela peut avoir un vrai impact."

Olivier Vergeist conseille aussi de privilégier la ligne ADSL, le wifi, par rapport à la 4G. "On va consommer entre deux à trois fois moins d’énergie, et localement même jusqu’à 23 fois moins d’énergie en utilisant du wifi ou du filaire, Typiquement, le plus gros impact vient de l’utilisation des vidéos en 4G. Et donc, si vous voulez regarder des vidéos dans le train, par exemple, téléchargez les avant de prendre votre train. Cela aura deux à trois fois moins d’impact." Eviter d’envoyer des e-mails, ou d’en recevoir, se désabonner de newsletters, et se débarrasser des messages qui surchargent notre boîte e-mail aura aussi un impact de réduction de la pollution numérique.