La plateforme de streaming Twitch bloque le compte de campagne de Trump

Twitch a temporairement suspendu le compte de l’équipe de campagne de Donald Trump. Selon la plateforme de streaming vidéo, les "contenus haineux" qui y sont diffusés sont contraires aux règles du média.

Cette décision fait suite à deux vidéos postées par l’équipe de campagne du président américain. Dans l’une d’entre elles datant de 2016, Trump y décrit les migrants mexicains comme des violeurs.

Ces dernières semaines, plusieurs réseaux sociaux ont pris des mesures contre Donald Trump en raison du contenu de ses messages. Twitter a notamment placé des mentions sur ses tweets et Reddit a bloqué un groupe de fans du président, "The Donald", qui comptait environ 800.000 adeptes.

Facebook a quant à lui été critiqué pour son laxisme concernant la publication de messages par Donald Trump. Dans le cadre du même débat, plusieurs grandes entreprises telles que Coca Cola, Honda, Unilever et Starbucks ont décidé d’arrêter (temporairement) la publicité sur ce support. En attendant, le dirigeant Mark Zuckerberg a promis de prendre des mesures plus sévères contre les messages haineux et les "fake news".