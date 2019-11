La plate-forme Auvio reliftée, disponible dès maintenant

Depuis aujourd’hui, c’est une version plus modernisée de la plate-forme Auvio que les internautes peuvent découvrir. En effet, le design de la plate-forme de contenus de la RTBF a été simplifié. Sur la page d’accueil, la police des vignettes des contenus a été épurée, et ce afin de permettre à l’usager d’Auvio de découvrir et se laisser surprendre par le catalogue, comme le souligne Xavier Huberland, directeur général du pôle médias de la RTBF, " on a travaillé sur une visibilité plus forte des contenus, une meilleure mise en avant sur la "home page", la page d’accueil, et une navigation plus fluide grâce à la mise en place du scroll horizontal".

Trois nouvelles fonctionnalités ont également été ajoutées, comme une version multilingue. "Vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez regarder un programme en français, en anglais ou dans une autre langue. Donc, les possibilités sont multiples. Vous avez également l’HD, autrement dit la haute définition. Par exemple, pour le sport, vous verrez une réelle différence en termes de qualité, et enfin, nous avons le bouton chromecast qui permet effectivement de regarder facilement un contenu via son écran de télévision", souligne Cindy Janssens.

Cette version épurée d’Auvio est également enrichie de contenus exclusifs. C’est là une autre nouveauté, qui permet de s’éloigner de la plate-forme de télé de rattrapage pour devenir une plate-forme de vidéos à part entière. A partir de mi-décembre, 15 séries exclusives "séries corner" seront disponibles, en intégralité. Et, les amateurs de documentaires n’ont pas non plus été oubliés par celles et ceux qui ont imaginé cette nouvelle version d’Auvio. " Dès le mois de décembre, nous aurons une dizaine de documentaires exclusifs qui ont gagné beaucoup de prix, mais ça ne s’arrête pas là, puisque dès 2020, nous aurons de manière très régulière, entre 5 et 7 documentaires exclusifs à proposer sur Auvio", précise la responsable de la publication sur Auvio de la RTBF.

Enfin, l’offre de contenus "sports" s’enrichit avec des courses féminines de cyclisme, du handball, du rugby ou encore de la Formule E qui seront diffusées en direct sur Auvio. "L’objectif est de proposer de plus en plus de contenus. Ce qui a été diffusé en télé, et en radio, on le trouvera toujours sur Auvio, mais on proposera aussi d’autres contenus, venant d’autres partenaires, d’autres médias comme AB3, AB Explore et Arte," affirme Cindy Janssens. Et tous ces contenus resteront accessibles gratuitement. Chaque mois, 7 à 8 millions sont consommés sur cette plateforme Auvio de la RTBF.