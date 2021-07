La musique de Woodkid lancera les JO de Paris 2024

Mélanger les genres, la signature de Woodkid. Des sons bruts, de l’électro, des chœurs et des violons. Dans Prologue, l’artiste ne déroge pas à la règle. "Les phrases d’orchestre s’empilent et se construisent selon l’idée de la répétition et de l’amplification, rythmées par l’énergie juvénile des chœurs, scandés comme un effort sportif furieux", annonce-t-il dans son communiqué. Une chanson pensée par le mouvement, évoquant "une course en solitaire… [qui] grandit sans cesse, pour finalement exploser dans une victoire collective".

"Ce mariage est clé", pour Tony Estanguet, président du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, en interview pour Franceinfo. "On voulait vraiment allier le côté grandiose de ce qu’on vous prépare à une musique du même niveau. C’est l’excellence mais aussi l’exigence."

Un extrait de la chanson sur France Inter.