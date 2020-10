La mouche de Mike Pence tient la vedette sur les réseaux sociaux après le débat des vice-présidents

La mouche de Mike Pence - 08/10/2020 Le vice-président américain Mike Pence et Kamala Harris, la démocrate qui brigue son poste, se sont affrontés sur la gestion du Covid-19 qui domine la campagne électorale, lors d'un débat aux enjeux décuplés par les interrogations sur l'âge et la forme de Donald Trump et Joe Biden. Mais, au terme de cet affrontement policé de 90 minutes, les commentaires sur les réseaux sociaux semblent se concentrer sur un détail: la mouche qui s'est posée pendant deux longues minutes sur la chevelure blanche du vice-président des Etats-Unis.