La moitié des politiciens belges ne disposent pas d'un site web sécurisé

Plus de la moitié des personnalités politiques belges ne disposent pas d’un protocole HTTPS sur leur site internet et ne bénéficient donc pas d’une connexion totalement sécurisée. Voilà les résultats qui ressortent de l’étude menée par l’entreprise Comparitech qui a analysé les données de plus de 7500 personnalités politiques issues de 37 pays différents.

L’étude estime en outre que 60.75% des sites analysés n’utilisent pas ce protocole empêchant ainsi que la connexion des visiteurs soit privée ou sécurisée.

Qu’est-ce que le protocole HTTPS ?

Le HTTP est un protocole de communication conçu pour le web qui permet d’établir une liaison entre un client et un serveur sur Internet.

Son principe de fonctionnement est assez simple. L’ordinateur de l’internaute utilise un navigateur internet (Chrome, Firefox, Internet Explorer,…) pour envoyer une requête à un serveur web. Cette requête requiert ensuite un document, comme une page HTML ou un fichier dans un format spécifique, puis le serveur cherche les informations afin d’envoyer sa réponse et donc, le contenu demandé à l’internaute.

Le HTTPS, pour HyperText Transfer Protocol Secure, n’est simplement que la version sécurisée du protocole HTTP équipée d’un protocole SSL, donc sécurisé. Il s’agit là du même principe de fonctionnement que le protocole HTTP sauf qu’il permet avant tout de crypter toutes les données échangées entre un client et le serveur mais aussi de confirmer l’identité et donc la sécurité du site web consulté. Plus généralement, celui-ci s’exprime sous la forme d’un petit cadenas vert à côté de la barre de recherches de votre navigateur.

Pourquoi est-ce primordial ?

L’intérêt du protocole HTTPS est avant tout de garantir la sécurité des utilisateurs mais aussi de protéger les données qui sont échangées lors de la communication entre l’internaute et le serveur.

Sans l’utilisation d’un protocle HTTPS, n’importe quel utilisateur s’expose à une attaque menée par une tierce personne éventuellement mal intentionnée. Celle-ci peut alors intervenir entre le visiteur du site et le site en question afin de récupérer une copie des informations qui sont envoyées, telles que des identifiants, des données personnelles ou encore des informations bancaires.

De manière générale et en guise d’exemple, les sites d’e-commerce sont équipés de ce protocole sécurisé par soucis de réputation mais surtout pour garantir une sécurité maximale à n’importe quel acheteur qui introduirait ses données en vue d’effectuer un achat.

Qu’en est-il de la Belgique ?

Les résultats de l’étude de Comparitech passent en revue la sécurité des sites internet de plus de 7500 politiciens issus de 37 pays différents. On retrouve les Etats-Unis (26.22%), le Royaume-Uni (30.65%), l’Allemagne (31.92%), l’Australie (37.44%) et le Danemark (41.3%) avec le plus faible pourcentage de sites non sécurisés tandis que la Corée du Sud (92.31%), la Pologne (91.16%), la Hongrie (90.91%), le Canada (86.25%) et Malte (86.21%) figurent parmi les pays les moins bien classés.

En ce qui concerne la Belgique, ce sont donc les présences web de 200 personnalités politiques qui ont été analysées.

Parmi celles-ci, 150 d’entre elles disposent d’un site internet personnel ce qui représente un pourcentage de 75%. L’analyse des données de l’étude stipule que 85 de ces personnalités politiques ne disposent pas d’un site web équipé du protocole HTTPS, soit un pourcentage total assez important de 56.65%.

Comparitech souligne également à quelle famille politique appartiennent les membres dont les sites sont les plus et les moins performants en termes de sécurité informatique. Parmi les sites les moins vulnérables, on retrouve en tête le parti politique flamand sp.a ou encore le parti Vuye & Wouters, fondé par deux anciens membres de la N-VA. Aucun des membres de ces partis ne disposent d’un site internet dont la sécurité laisse à désirer.

En ce qui concerne les partis dont le site web ne dispose d’aucune sécurité, le Vlaams Belang, le Parti Populaire ou encore la LDD de Jean-Marie Dedecker, font figure de mauvais élèves avec 100% des sites de ses membres qui ne disposent pas d’un protocole HTTPS.

Pourquoi ces chiffres sont interpellants ?

Les résultats de cette étude relèvent donc que plus de la moitié des personnalités politiques belges ne disposent pas d’un site internet sécurisé.

Un chiffre interpellant considérant le fait que plus de la moitié de ces sites disposent de formulaires ou de sections dans lesquelles l’utilisateur peut ou doit laisser des informations qui le concernent.

Liste d’électeurs, numéros de téléphone, adresses mail ou physiques et autres données personnelles sont autant d’informations que ces sites sont susceptibles de se faire dérober. Des données sensibles qui se doivent pourtant d’être protégées en toutes circonstances.