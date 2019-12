La ministre des médias mandatée pour "faire la clarté" sur le salaire de l'administrateur général de la RTBF

La ministre Ecolo des médias en Fédération Wallonie-Bruxelles Bénédicte Linard a été mandatée officiellement ce matin par ses collègues de gouvernement pour mener l’enquête et faire "toute la clarté" à propos du salaire réel de l’administrateur général de la RTBF Jean-Paul Philippot. Pour écarter "l’opacité actuelle" dit-on du côté de la FWB. Il devra donc y avoir rapidement un rapport pour savoir qui a décidé, pourquoi on a décidé, qui savait, comment un décalage est né entre le texte et la réalité des choses ?

Pour rappel, il y a deux jours, le journal "Le Soir" révélait que celui-ci avait touché 375.000 euros en 2018, ce qui représenterait, d’après le quotidien, 50.000 de plus qu’annoncé par la RTBF dans son rapport annuel. Et le scénario aurait été identique en 2017. La RTBF avait déjà répliqué, concédant "un manque de clarté" et reconnaissant l’erreur commise dans la rédaction du rapport annuel 2018, erreur rectifiée depuis. De son côté, l’administrateur général Jean-Paul Philippot s’engageait à ce que la communication de sa rémunération "ne puisse plus souffrir d’aucune critique pour manque de transparence". Ultime précision, "Dans le cas d’une éventuelle reconduction de son mandat, comme annoncé à plusieurs reprises, Monsieur Philippot s’inscrira dans le cadre fixé par le gouvernement", concluait le communiqué de la RTBF.

Ce à quoi la ministre Linard répliquait, en affichant sa volonté de voir plafonnée plus efficacement le salaire de l’administrateur général de la RTBF, le contrat de M. Philippot venant à échéance en début d’année prochaine et celui-ci étant candidat à sa propre succession. Elle le disait, interrogée ce mercredi par plusieurs députés de la majorité comme de l’opposition en séance plénière du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et le répétait avec fermeté dans "Le Soir" de ce jeudi, s’affichant en pointe sur ce dossier.

Reprise en main par le gouvernement

Ce jeudi, le dossier figurait bien sur la table du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Petite surprise, ce n’est pas la ministre Ecolo qui a été choisie pour communiquer à l’issue mais bien le ministre-président MR Pierre-Yves Jeholet, manière de démontrer que le sujet est pris suffisamment au sérieux pour en faire "une question de gouvernement". "Aujourd’hui, on a un réel besoin de transparence", dit-il, "on sait que la rémunération des politiques, des gestionnaires publics fait un réel débat, après les affaires que l’on a connu. Donc c’est normal qu’on veuille faire toute la clarté et jouer la nécessaire transparence".

Premier élément, la ministre Bénédicte Linard a été mandatée pour mener l’enquête et "faire toute la clarté" sur le salaire concerné, "en consultant évidemment toutes celles et ceux qui peuvent donner des informations par rapport à cette situation, que ce soit en interne mais aussi en externe, experts réviseurs d’entreprises et éventuellement la cour des Comptes", précise Pierre-Yves Jeholet. La ministre Linard a déjà fait part de son intention de prendre langue avec le nouveau conseil d’administration, de saisir le collège d’audit de la RTBF ainsi que les commissaires du gouvernement au sein de l’institution, pour savoir s’ils étaient au courant de ce niveau de rémunération pour le patron de la radiotélévision de service publique.

Dans le même temps, l’idée est bien de voir le gouvernement (et donc la ministre) plancher rapidement sur un projet d’arrêté spécial RTBF. La ministre a ajouté vouloir plancher à la rédaction d’un arrêté ministériel RTBF balisant la rémunération de son futur administrateur général et d’autres gestionnaires de l’entreprise, un texte à adopter au plus tard le 17 février, soit la veille du début du nouveau mandat de l’administrateur général en pleine étape de renouvellement actuellement. Ceci alors que le ministre-président MR Pierre-Yves Jeholet et son gouvernement sont en train d’élaborer, eux, comme promis dans l’accord de gouvernement, un décret "gouvernance" à l’image de ce qui existe en Région wallonne, qui fixe le plafond de rémunération de 245.000 euros pour les hauts dirigeants. Avec des conditions, acceptées ou pas, par les futurs dirigeants. De quoi remplacer en Fédération une "simple" circulaire qui n’a actuellement rien de contraignant.

La procédure de renouvellement se poursuit

Parallèlement à cela, la procédure de renouvellement de Jean-Paul Philippot au poste qu’il occupe à la RTBF depuis février 2002, se poursuit. "Il y a eu une évaluation. On sait qu’il y a eu un assessement à propos de l’administrateur général. On reconnaît que le travail qui a été effectué va tout à fait dans le bon sens, cette procédure doit se poursuivre. Et nous déciderons demain. Mais on ne veut évidemment pas le faire sans la clarté dans le dossier de sa rémunération. On va lancer l’ensemble des procédures et cela ne présage en rien par rapport à la suite, ni d’un côté ni de l’autre. Mais nous n’avons pas envie d’un feuilleton successif. On doit très vite connaître toute la réalité. Je pense que l’administrateur général lui-même a dit qu’il voulait cette clarté pour aujourd’hui et pour l’avenir" insiste Pierre-Yves Jeholet.