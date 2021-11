La mesure de tutelle qui frappait Britney Spears depuis 13 ans est levée

Un tribunal de Los Angeles a décidé vendredi de rendre le contrôle de sa vie personnelle à la chanteuse Britney Spears en mettant fin à la mesure de tutelle qui pesait sur elle depuis treize ans.

En conséquence la chanteuse a donc repris le contrôle de sa vie, de son patrimoine et de sa carrière.

Brenda J Penny, siégeant à la Cour supérieure de Los Angeles, a écouté 30 minutes de témoignages avant de rendre sa décision. Tant les avocats de la chanteuse que ceux de son père ont demandé à mettre fin à la mise sous tutelle.

La juge a ajouté deux mises en garde - précisant qu'un comptable faisant office de conservateur temporaire devrait conserver certains pouvoirs - mais l'arrangement juridique complexe est, "à compter d'aujourd'hui..., de ce fait résilié".

Bataille juridique tumultueuse

La décision de mettre fin à l'arrangement clôt l'un des chapitres les plus controversés de l'histoire de la musique pop moderne.

Elle clôture une bataille juridique tumultueuse entre la chanteuse et son père, qui avait été suspendu de son rôle de tuteur le mois dernier. Il l'occupait depuis 2008, lorsque sa fille avait souffert de troubles mentaux, supervisant les biens de cette dernière et contrôlant sa vie personnelle et professionnelle.

Britney Spears a dorénavant à nouveau la maîtrise sur son patrimoine, estimé à 60 millions de dollars. Le souhait de la star d'être libérée sans avoir à subir d'évaluation psychiatrique a également été exaucé, ce à quoi elle s'était clairement opposée.