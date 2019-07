La Li-Fi, version lumineuse du Wi-Fi, modifiera bientôt nos habitudes numériques

Petit rappel : Li-Fi signifie " light fidelity ". Cette technologie permet d’utiliser une source lumineuse pour diffuser un contenu numérique. Des lumières (des ampoules LED en l’occurrence) s’allument et s’éteignent des milliers de fois par seconde. La Li-Fi joue sur la modulation de l’amplitude lumineuse pour transmettre des données en mode binaire (des 0 et des 1). Et selon l’expression consacrée, la Li-fi pourrait se révéler une Technologie disruptive.

La Li-Fi, ce n’est pas neuf. Nous en parlions déjà sur ce site en 2013. Mais aujourd’hui la technologie se précise. Et les fabricants de terminaux, PC et smartphones, semblent preneurs.

L’un des gros arguments de cette technologie, est, qu’à terme, elle sera entre 10 et 100 fois plus rapide que le WiFi actuel. Evidemment, cela, c’est pour la théorie. Dans le monde réel, la Li-Fi atteint tout juste la vitesse d’une connexion Wi-Fi moyenne en téléchargement. Mais il existe déjà des solutions, sous la forme de plafonniers qui émettent des ondes lumineuses proches de l’infrarouge de nos télécommandes. Plus exactement des ondes situées entre l’infrarouge et l’ultraviolet.

En principe, la Li-Fi est meilleure pour les personnes électrosensibles. C’est une onde lumineuse dont la puissance électromagnétique est faible. On va donc retrouver la Li-Fi dans les hôpitaux, à bord des avions, dans les Ecoles. En France, par exemple, la Wi-Fi est interdite dans les établissements scolaires. Et aussi dans l’armée, parce que cela permet de réduire l’empreinte laissée par les militaires qui communiquent sur un champ de bataille.

Le défaut de ses qualités

L’inconvénient de la technologie est que, comme il s’agit d’une onde lumineuse, l’émission Li-Fi doit être proche de son récepteur (PC ou smartphone). Car elle est impossible de traverser les obstacles, exactement comme pour les télécommandes.

2021, l’année de la Li-Fi

Le site français Usine Nouvelle évoque un rapport de Yole et Piseo, (Li-Fi – Tendances technologiques industrielles et de marché), selon lequel la croissance sera de l’ordre de 53% entre 2021 et 2023. Le marché pourrait ainsi atteindre 2,7 milliards de dollars en 2028 ". Et à moyen terme, on pourrait imaginer que nos lampadaires de rue seront autant d’antennes Li-Fi.

Assistera-t-on pour autant à la fin de la Wi-Fi ? On peut raisonnablement en douter et ce n’est certainement pas le cas aujourd’hui. Ces deux déclinaisons d’un univers similaire seront complémentaires. Et, surtout, il faudra que nos terminaux (PC et smartphones) soient équipés de cette technologie LED. Ce qui prendre plusieurs années.