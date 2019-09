La justice autorise la sortie du livre de Tariq Ramadan

La justice a autorisé la sortie mercredi d’un livre de l’islamologue suisse Tariq Ramadan, contre la volonté d’une des femmes qui l’accuse de viol et qui dénonçait la mention de son vrai nom dans l’ouvrage. Cette décision de justice provient de "sources concordantes", explique l’AFP.

Le tribunal de grande instance de Paris a considéré que l’identité de cette plaignante avait déjà été rendue publique précédemment et que sa demande "porterait une atteinte excessive et disproportionnée à la liberté d’expression" de M. Ramadan. Il reconnaît toutefois que cette femme a subi un préjudice du fait de la diffusion de son nom sans son consentement et condamne l’intellectuel musulman à lui verser un euro symbolique.

Cette plaignante, appelée Christelle dans les médias, avait assigné lundi en référé -une procédure d’urgence- l’auteur et son éditeur pour que ce livre, "Devoir de vérité", soit modifié avant toute commercialisation et que son patronyme soit retiré. L’avocat de la plaignante fondait sa requête sur l’article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui interdit de "diffuser […] des renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles".

Dans cet ouvrage, M. Ramadan relate la manière dont il a vécu l’affaire qui a éclaté à l’automne 2017 et qui a provoqué sa chute. Le vrai nom de Christelle y est mentionné à 84 reprises.

De multiples accusations

Figure longtemps influente mais controversée de l’islam européen, l’islamologue, âgé de 57 ans, est mis en examen depuis février 2018 pour les viols de deux femmes en France. Il a passé près de dix mois en détention provisoire avant d’être remis en liberté en novembre. Il avait d’abord nié tout rapport sexuel avec ces deux femmes, avant d’être contredit par l’enquête et d’évoquer des "relations consenties".

Il est également accusé par deux autres femmes de viols. Depuis le début de cette affaire, l’aura dont Tariq Ramadan bénéficiait auprès d’une partie des musulmans a volé en éclats, à la suite de la révélation de ses relations extra-conjugales. Lundi, la fédération Musulmans de France (ex-UOIF) s’est dite "trahie par le comportement" du théologien suisse. Accusé également de viol par une femme en Suisse, Tariq Ramadan doit être entendu cet automne à Paris par un procureur de Genève.