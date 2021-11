La garde-robe d'Amy Winehouse aux enchères ce week-end à Beverly Hills

La robe que la chanteuse Amy Winehouse portait lors de son dernier spectacle en 2011 est vendue aux enchères ce week-end à Beverly Hills, avec des centaines d'autres vêtements, accessoires et livres ayant appartenu à la star de la soul.

Décédée à l'âge de 27 ans, l'artiste britannique souffrait d'une forte dépendance à l'alcool et aux stupéfiants. Elle avait été huée par le public lors de son dernier concert, en juin 2011 à Belgrade, visiblement en état d'ébriété. La tournée avait été annulée et Amy Winehouse était décédée un mois plus tard.

Ce soir-là, elle portait une mini robe verte et noire avec des motifs de fleurs et de bambous, dessinée par la styliste Naomi Parry. Le vêtement est estimé entre 15.000 et 20.000 dollars par la maison de vente Julien's Auctions, qui organise les enchères samedi et dimanche.

Au total, plus de 800 lots, ayant tous appartenu à la star, sont proposés à la vente: robes, bustiers, pantalons, shorts, chaussures, lunettes, instruments de musique, livres, disques, etc. Le produit de la vente pourrait atteindre au total deux millions de dollars.

Ces objets personnels sont mis en vente par les parents de la chanteuse, Mitch et Janis Winehouse. "C'est très difficile d'avoir à organiser des enchères avec les parents d'un enfant décédé", avait souligné Martin Nolan, directeur de Julien's Auctions, lorsqu'il avait présenté les lots à New York le mois dernier.

D'après lui, les parents d'Amy Winehouse souhaitent grâce à cette vente préserver "l'héritage et la mémoire" de leur fille et récolter des fonds pour leur fondation d'aide aux jeunes adultes souffrant d'addictions aux drogues et à l'alcool.