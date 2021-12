La francophonie au top sur YouTube : découvrez le palmarès des vidéos les plus populaires de cette année en Belgique

France - Suisse : Le Résumé du Match - Euro 2020 - 8e de Finale - 29/06/2021 Au bout du suspense et d'une soirée complètement folle, la Suisse a créé la sensation en venant à bout de la France en 8e de finale de l'Euro ! (3-3, 5-4). Des Helvètes, menés 3-1 et revenus du diable vauvert en fin de rencontre pour arracher des prolongations. Grandissime favori de la compétition, la France mord donc la poussière beaucoup trop tôt. Et le héros malheureux de cette soirée hallucinante se nomme Kylian Mbappé, auteur du seul raté lors d'une séance de tirs au but irrespirable.