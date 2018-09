"La flûte enchantée" revisitée par Castellucci trahit-elle l'oeuvre de Mozart?

C’est l’un des opéras les plus connus de l’histoire. "La flûte enchantée" de Mozart a été écrite il y a plus de 200 ans, et a été réinterprétée de nombreuses fois depuis lors. Seulement jamais comme l’a fait Romeo Castellucci… Prenant une liberté totale avec la trame originale, il a complètement surpris, et parfois perdu le public. Pour certains, c’est une réussite extrêmement touchante, tandis que pour d’autres, c’est plutôt une "flûte désenchantée". Dans Soir Première, Nicole Debarre, journaliste culture à la RTBF, et Camille De Rijck, journaliste spécialiste musique sur Musiq 3, ont pu largement revenir sur ce qu’ils ont apprécié ou pas dans l’œuvre de Romeo Castellucci.