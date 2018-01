La fin du célèbre opéra Carmen revisitée pour dire non à la violence faite aux femmes

L'Opéra de Florence en Italie a programmé Carmen, le célèbre Opéra de Bizet, pour ouvrir sa saison 2018. Les six représentations prévues à partir du 7 janvier sont déjà sold out. Et pour cause, il y a quelques changements.

Pour la première fois, le metteur en scène a modifié le dénouement pour que le public n'applaudisse pas le meurtre d'une femme."Il me l'a proposé un peu comme une provocation. Il m'a demandé si ce n'était pas possible, pour une fois, de laisser Carmen en vie, vu tout ce que les femmes subissent dans le monde", explique Leo Muscato, directeur du théâtre Maggio à Florence.

Carmen est l'air d'opéra le plus joué au monde. C'est une femme provocante et libre. Don José, lui, est un policier jaloux et violent. Cette fois Carmen ne meurt pas et se défend en tirant sur Don José. C'est une première depuis la création de l'opéra en 1875.

Veronica Simeoni, la mezzo-soprano qui interprète Carmen, a accepté de courir le risque.“Nous avons exagéré cette violence parce qu'elle est actuelle et parce que les femmes subissent cette violence. C'est aussi pour que le public comprenne que ce geste n'est pas une légitimation de la violence ou de l'homicide, mais seulement un moyen de dire “non” à la violence”, précise Veronica Simeoni.

Un sacrilège pour les puristes

Certains puristes estiment que cette mise en scène est un sacrilège. “Nous n'avons pas changé une seule note, nous n'avons pas changé une seule syllabe, nous avons juste modifié une action de quelques secondes et certains m'ont écrit que je devais pourrir en enfer parce que j'ai osé faire cela, sans même avoir vu le spectacle", insiste Léo Muscato, le metteur en scène

En Italie, l'an dernier 115 femmes ont été tuées par leur compagnon. Une fin alternative qui contribue à une lente prise de conscience de la violence envers les femmes.