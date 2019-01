La fin des achats de points sur FIFA déçoit les professionnels du eSport belge

C’est une nouvelle qui risque de fâcher la communauté des joueurs de FIFA en ligne. Ou du moins la partie d’entre eux qui jouent sur le mode FIFA Ultimate team en ligne : Electronic Arts vient de décider ce matin de retirer ses Points FIFA de la vente. Dans un communiqué envoyé ce matin aux médias, Electronics Arts (EA) explique que : "Après de nouvelles discussions avec les autorités belges, nous avons décidé de ne plus proposer les Points FIFA à la vente en Belgique". Pour les joueurs belges du jeu de football en ligne, cela signifie qu’ils ne pourront plus acheter les packs FIFA Ultimate Team et devront se contenter de ce qu’ils ont dans leur effectif actuellement.

Le prix de ces packs FIFA Ultimate Team ? Entre 0,99 et 99 euros pour une sélection de cartes qui donnent des avantages dans le jeu en ligne. Des avantages de trois types : des cartes "joueurs" qui permettent d’étoffer son effectif, des cartes "contrats" qui permettent d’"embaucher" ses joueurs comme pour un vrai club et enfin des cartes "forme" qui permettent d’améliorer les performances des joueurs.

Ces points FIFA, ce sont des crédits que l’on achète en ligne et qui servent ensuite à acheter des packs de cartes qui permettent d’améliorer son équipe en ligne. Un principe semblable aux albums Panini, ces albums à remplir à l’aide de stickers et qui sont particulièrement prisés à l’approche de la coupe du monde de football.

Compétition de eSport à Paris en 2017 - © THOMAS SAMSON - AFP

Le monde de l’eSport belge en colère

Sous le tweet du ministre de la justice Koen Geens (CD&V), plusieurs joueurs d’eSport ont réagi : "Vous avez détruit l’eSport belge" explique Dns2311, "Il ne comprend pas assez bien le jeu que pour comprendre ce qu’il vient de faire aux professionnels belges" répond MrDoorey sur Twitter.

Pour les joueurs professionnels belges, c’est une grande déception. Julian "Twikii" Albiar Fernandez est le joueur officiel du Standard de Liège, il explique : "Pour l’instant, ça ne pose pas de problème, mais c’est quand FIFA 20 arrivera en septembre (…) on va devoir jouer avec des joueurs de nos clubs contre des Sergio Ramos et autres légendes". Comprenez : au moment où un nouveau jeu sort, chaque année au mois de septembre, les joueurs paient chèrement leurs packs pour avoir les meilleurs joueurs et être compétitifs face aux professionnels et amateurs des autres pays.

A lire aussi ►►► E-sport: ils gagnent leur vie grâce aux jeux vidéo

Au talent de chaque joueur se conjugue donc un apport financier – parfois très conséquent – qui peut lui permettre de dominer ses adversaires et de se qualifier pour les grandes compétitions européennes et mondiales. Et ce business lucratif, les clubs l’ont bien saisi puisqu’ils investissent dans les joueurs les plus prometteurs et leur permettent de s’acheter de nombreux packs. Selon une source au sein de l’eSport, les joueurs professionnels paieraient "en moyenne entre 5.000 et 15.000 euros" pour leurs packs en début de saison.

Les clubs belges, les grands perdants

Mais dans cette histoire, ce sont finalement les clubs belges qui pourraient être les "grands perdants" selon Gregory Champagne, directeur de l’académie d’eSport Epsilon. "Avec cette réglementation, les joueurs belges vont aller enregistrer leur compte ailleurs pour pouvoir continuer à s’acheter des cartes" explique le directeur de l’académie d’eSport. Actuellement, les fameux pack FIFA Ultimate Team étant interdits dans les compétitions officielles en Belgique, la Pro League se joue dans un autre mode de jeu, le mode FIFA 85. Mais cette compétition n’intéresse pas EA Games qui, "depuis trois ans, a mis FIFA Ultimate Team au centre de son jeu et de son business", raconte Greg Carette, expert jeu vidéo et eSport à la RTBF.