La fin de "Samson en Gert", couple historique à la télévision en Flandre

En Flandre, les enfants ne diront plus "Samson en Gert". Gert Verhulst, le compagnon de Samson, chien en peluche star de la télévision, a décidé de raccrocher après 30 ans d’animation. Ensemble, ils auront tourné plus de 800 émissions, enregistré 17 albums, seront montés sur scène à l’occasion de près de 30 shows de Noël… La fin d’une aventure et d’un couple maître-chien historique à la télévision flamande, diffusée à l'origine sur la BRT, l’ex-VRT. Samedi, c’était donc le clap de fin pour Samson et Gert à l’occasion d’un grand show télévisé pour enfants dit de la "séparation". Un événement organisé à Puurs au cours duquel a été dévoilé le nom du nouveau maître de Samson. Une maîtresse, Marie Verhulst, la fille de Gert Verhulst. Sa carrière sera-t-elle aussi longue et aura-t-elle le même destin entrepreneurial que son père? Car en marge de "Samson en Gert", Gert Tony Hubert Verhulst, né à Berchem en 1968, a bâti un véritable empire faisant de lui l’un des hommes les plus riches de Flandre et BV (Bekende Vlaming, Flamand connu) les plus suivis par la presse people.

Samson en Gert, 6 december de allereerste aankondiging 1989 - 22/12/2019 Bekijk hieronder de allereerste aankondiging voor de (toenmalige) BRT van Samson en Gert, 6 december 1989:

Speakerin pour la BRT en 1989 Gert Verhulst démarre sa carrière comme speakerin sur les antennes de la BRT, la télévision publique flamande. Un présentateur de programmes traditionnel qui, deux ans plus tard, en période de Noël, va accueillir un chien fictif à ses côtés, Samson, un Bearded Collie. Le duo plaît tellement qu’un programme spécifique pour enfants est mis sur pied, "Samson en Gert". La première diffusion date du 2 septembre 1990 et est rapidement exportée aux Pays-Bas. Au fil des épisodes, la série va accueillir de nouveaux personnages: Modest le bourgmestre, Alberto Vermicelli le coiffeur, Jeannine l’épicière et son fils Octaaf, Frieda Kroket… C’est un succès! Pendant 16 saisons, la production tournera pas moins de 767 épisodes, encore régulièrement diffusés dans le Nord du pays.

Gert Verhulst omroeper VRT TV1 18 mei 1996 ESC Oslo - 22/12/2019 Gert Verhulst kondigt het Eurovisie Songfestival van 18 mei 1996 dat in Olso, Noorwegen gehouden werd.

De présentateur à entrepreneur Au début des années 90, en marge de son duo formé avec Samson, Gert Verhulst devient un des présentateurs vedettes de la télévision flamande. Il présente un célèbre jeu télévisé, "Zeg eens euh!". Mais en 1997, il claque la porte du service public pour rejoindre VTM. Quelques mois auparavant, Gert Verhulst crée avec d’autres partenaires Studio 100, une société de production de contenus télévisés pour enfants. L’entreprise va donner vie à différentes séries et personnages qui vont inonder la vie des petits Flamands: Kabouter Plop (les lutins Plop), Piet Piraat (Pat le pirate), Mega Mindy, Amika, K3… C’est un raz-de-marée qui va déferler et déferle toujours sur la Flandre et les Pays-Bas. Ces personnages seront déclinés en shows télévisés on l’a dit, mais également en disques, peluches, costumes, crayons, goûters pour enfants, jambon fumé… La troupe se produira également régulièrement sur la scène du Sportpaleis d’Anvers.

Kabouter Plop Kabouterdans - 22/12/2019 Visionnez gratuitement les vidéos du programme info en streaming sur Auvio. Voir la vidéo Mega Mindy - Ik Ben Mega Mindy - 22/12/2019

Plopsaland, le Disneyland flamand Dix ans après la création de Studio 100, Gert Verhulst revend une partie de ses parts à Fortis. Une vente qui fait la Une en Flandre. Dans le quotidien De Standaard qui reprend une citation de l’auteur Thierry Debels, Gert Verhulst est baptisé "Le chanteur le plus riche de Flandre". Mais l’homme n’en a pas fini avec les projets en tout genre. Avec ses partenaires Hans Bourlon et Dany Verbiest, ils partent à la conquête du monde des parcs d’attractions. En bord de mer, le Meli Park de La Panne n’est plus que l’ombre de lui-même. Ses propriétaires depuis 1935, la famille Florizoone, décident de le vendre à Studio 100. La société lève des fonds pour transformer le site et en faire une vitrine de son univers, comme Walt Disney l’a fait avec Disneyland et Disneyworld. Plopsaland ouvre ses portes le 29 avril 2000. Il fera des petits: Plopsa Indoor à Hasselt en 2005, Plopsa Coo sur le site de TéléCoo (Stavelot) en 2006, le parc aquatique Plopsaqua à Plopsaland en 2015. Studio 100 rachète également Holiday park en Allemagne. Il existe également un Plopsa Indoor à Coevorden aux Pays-Bas.

Heidi The Ride @ Plopsaland De Panne - first POV onride video - 28/06/2017 Heidi The Ride at Plopsaland De Panne, opening summer 2016! Info: www.plopsa.com Bon plan sortie : Plopsaland et Namur les Bains - 26/07/2016 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Le 6-8 en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Distinctions et arrivée en Wallonie En 2008, Gert Verhulst et Hans Bourlon reçoivent la prestigieuse distinction de "Manager de l’année" (Trends) des mains du prince Philippe. L’année précédente, le prince Philippe et la princesse Mathilde visitent les bureaux de Studio 100 à Schelle. L’occasion de se rendre compte de la puissance audiovisuelle de la société. Au fil des ans, l’entreprise a eu le temps de grandir: elle rachète les droits de dessins animés qui ont bercé toute une génération comme Maya l’abeille, Heidi, Vic le Viking… Habillement, Studio 100 décide de donner un coup de fraîcheur à ces dessins animés en utilisant de nouvelles techniques d’animation. Maya devient également une franchise exploitée notamment par une célèbre marque belge de glaces. Le dessin animé en 3D débarque sur TF1. A la même période, Studio 100 se lance sur le marché audiovisuel belge francophone et décline certains de ses personnages en français. Sur RTL-TVi, "Samson en Gert" deviennent "Samson et Fred", Kabouter Plop devient les lutins Plop, Mega Mindy a également droit à une version francophone. Tout ce petit monde se retrouve également sur scène lors de spectacles à Bruxelles et dans le sud du pays. En 2018, Studio 100 a généré un chiffre d'affaires de près de 180 millions d'euros.

Philippe et Mathilde visitent Studio 100 en septembre 2008. - © DIRK WAEM - BELGA Gert Verhulst et le prince Philippe en 2009. - © HERWIG VERGULT - BELGA

Gert Verhulst : retour à la case présentateur Depuis quelques années, Gert Verhulst revient à ses premières amours, la présentation télévisée. Il anime une émission culinaire, "De Garde van Gert" sur Njam! et participe au jury du concours "Mijn Pop-uprestaurant" sur VTM. Sur la chaîne Vier, il présente le "Gert late night", un talk-show à l’américaine mais aussi la version flamande de "Dance avec les stars". Il participe également depuis cette année à l’émission "De Battle". Le 11 juillet dernier, Gert Verhulst est une fois encore distingué, cette fois par Sven Gatz (Open VLD), alors ministre bruxellois de la Culture et des Médias.

Gert Verhulst, Hans Bourlon et le ministre Gatz. - © KURT DESPLENTER - BELGA Gert na zijn Ierse dans: "Ik had dit gekund, heel zuur" | De Battle - 22/12/2019 In de laatste aflevering van De Battle op VIER moet Gert amper enkele weken na zijn spoedoperatie 'riverdancen'. Een onmogelijk opdracht. Toch wil hij zich niet laten kennen, kruipt hij het podium op en heeft hij zich voor de volle 100 procent! ▶ KIJK online naar volledige afleveringen van De Battle: https://www.vier.be/kijk-online ▶ ABONNEER je op VIER en klik op de bel om meteen op de hoogte te zijn van nieuwe video’s: https://bit.ly/VIERopYouTube ▶ VOLG VIER op social media! Facebook VIER: https://www.facebook.com/vier/ Instagram VIER: https://www.instagram.com/opvier/ Twitter VIER: https://twitter.com/opvier ▶ OVER De Battle Gert Verhulst en James Cooke pakken uit met een grootse studioshow: De Battle. Het duo bereidt zich al maandenlang voor op spectaculaire en aartsmoeilijke opdrachten. Ze nemen het op tegen twee Nederlandse kandidaten: Katja Schuurman en Najib Amhali. Peter Van de Veire presenteert de show.

La fin de "Samson en Gert" Samedi, c’était donc le clap de fin pour "Samson et Gert". Une séparation qui a une fois encore fait la une de la presse flamande. Pour la VRT, la succession familiale était un secret de polichinelle après que Gert Verhulst ait annoncé en avril dernier que 2019 serait sa dernière saison en compagnie de Samson. Marie Verhulst, 24 ans, est chanteuse et actrice depuis ses 17 ans. Elle a déjà fait des apparitions dans des productions de Studio 100. "Evidemment, je connais tous les personnages depuis toujours. Mais ici, c’est une autre manière de collaborer", a-t-elle déclaré samedi lors du jubilé des 30 ans de Samson et Gert.

Marie sera la nouvelle maîtresse de Samson. - © NICOLAS MAETERLINCK - BELGA Gert Verhulst est aujourd'hui âgé de 51 ans. - © NICOLAS MAETERLINCK - BELGA