La Fender de Bob Dylan, utilisée pour "Blonde and Blonde", adjugée à 187.000 dollars

Un collectionneur a déboursé 187.000 dollars (165.000 euros), lors d'une vente aux enchères organisée à Dallas au Texas (Etats-Unis), pour devenir l'heureux propriétaire d'une guitare de Bob Dylan. L'instrument avait notamment été utilisé dans les années '60 pour enregistrer le célèbre album "Blonde on Blonde".

Plusieurs collectionneurs ont surenchéri pour acquérir la Fender-Electric 12 String datant de 1965. La guitare, qualifiée de "magnifique morceau de l'histoire du rock" par la maison d'enchères Heritage Auctions, a finalement été vendue sous le marteau à 187.000 dollars.

Bob Dylan avait utilisé cette Fender pour enregistrer le légendaire album "Blonde on Blonde", sorti en 1966. Sur ce double album de musique folk-rock, figurent notamment les chansons "Just Like a Woman", "Sad Eyed Lady Of The Lowlands" et "I Want You". "Blonde on Blonde" a été classé par le magazine musical Rolling Stone parmi les 100 meilleurs albums réalisés à travers le monde.