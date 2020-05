La Fédération Wallonie-Bruxelles adopte un plan d'aide aux médias et aux journalistes

Ce jeudi le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté un plan d’aide aux médias et aux journalistes. Il a pour objectifs de venir en aide directement aux journalistes impactés par la crise du coronavirus et de maintenir une presse pluraliste et de qualité, un enjeu crucial en démocratie d’autant plus dans cette période propice à la diffusion de fake news.



Ce plan se décline en 4 mesures :

Un soutien direct aux journalistes indépendants : la Fédération Wallonie-Bruxelles entend soutenir le travail des journalistes indépendants (et statut assimilé) à travers une augmentation de 550 000 euros des moyens consacrés au Fonds pour le journalisme. Ces moyens complémentaires seront répartis sur des appels à projets mensuels organisés jusqu’à la fin de l’année. Ils seront destinés aux journalistes indépendants et aux journalistes privés de revenus (journalistes dans les rédactions locales, journalistes sportif.ve.s, judiciaires ou culturel.le.s notamment).

Un soutien aux médias dont la viabilité est menacée en raison de la crise du COVID-19 : le Gouvernement a prévu une enveloppe de 3 000 000 d’euros permettant d’indemniser le secteur. Différentes balises sont fixées pour bénéficier de ces aides.

Une campagne de communication : le Gouvernement s’engage à acheter des espaces publicitaires pour une campagne de communication d’intérêt public dans l’ensemble des médias.

Permettre la transition du secteur médiatique vers un modèle économique moins dépendant de la publicité : le Gouvernement a décidé de procéder à un audit exhaustif du marché publicitaire belge francophone. Il s’agit d’une étape nécessaire pour objectiver la situation réelle de la publicité en Fédération, et ensuite dresser les conditions nécessaires pour faire muter le secteur des médias vers un modèle moins dépendant de la publicité.



Toutes les informations détaillées sur le plan d’aide aux médias et aux journalistes est disponible dans le communiqué de presse de la ministre Linard.