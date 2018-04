La famille d'Avicii s'exprime sur sa mort: "Il ne pouvait pas continuer ainsi, il voulait trouver la paix"

La famille du DJ Avicii, décédé à l'âge de 28 ans ce 20 avril, s'est à nouveau exprimé sur les circonstances de sa mort. En lisant entre les lignes de cette nouvelle déclaration, la possibilité du suicide de l'artiste suédois est évoquée.

"Quand il a pris sa retraite, il voulait trouver un équilibre dans sa vie, entre être heureux et pouvoir faire ce qu'il aimait le plus : la musique. Il a lutté avec ses pensées à propos du sens de la vie, du bonheur. Il ne pouvait pas continuer plus loin. Il voulait trouver la paix." peut-on lire dans leurs déclarations, dévoilées par le magazine Variety.

Les raisons de la mort du jeune DJ reste inconnue, la police ne voulant pas révéler les conclusions de son enquête, suite à la demande de la famille. L'on sait juste que la piste criminelle n'est pas envisagée.