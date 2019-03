La direction des éditions "L'Avenir" s'exprime: "Il n'y a pas de liste noire"

Pas de journaux de l'Avenir aujourd'hui ni demain en librairie. C’est la réaction du personnel du quotidien à l’annonce de licenciements qu’ils disent ciblés.

Une grève pour exprimer ce que le personnel estime être une vengeance. La direction aurait sciemment choisi de licencier des journalistes qui avaient traité l'affaire Publifin dans les pages nationales.

Les journalistes évoquent une liste noire, une information démentie par la direction: "Non, cette liste n'existe absolument, je crois que c'est quelque chose d'inventé" explique Jos Donvil, patron des éditions L'Avenir. "On a constaté que l'on pouvait faire des économies et qu'on voulait mettre absolument l'accent sur le local qui est en fait la force de notre journal et on allait réduire un tout petit peu le "toutes éditions" à Namur. Ça, c'était l'objectif que l'on s'est fixé" ajoute-t-il.

Jos Donvil appelle son personnel à arrêter la grève: "Tout le monde qui a un coeur pour le journal doit maintenant se mettre derrière le journal et commencer à redémarrer et dessiner avec nous le futur de l'Avenir."

La direction demande aussi à ses journalistes de faire confiance à Philippe Lawson, le rédacteur en chef. Un rédacteur en chef que l'ensemble des journalistes du quotidien avaient désavoués en octobre dernier.