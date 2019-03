La direction de l'Avenir impose le lock-out: pas de journal demain

Le torchon brûle entre la direction des Editions de l’Avenir et ses journalistes. La rédaction et une partie du personnel sont en grève depuis mardi suite aux licenciements de trois journalistes. La rédaction dénonce l’existence d’une « liste noire » depuis plusieurs semaines. Les trois journalistes qui ont dû quitter l’entreprise se trouvaient justement sur cette liste.

Pourtant le personnel avait fait un pas vers la direction en acceptant de lever la grève pour deux jours au moins, si la direction rendait leurs accès aux journalistes. Dans les rangs des journalistes on ne comprend pas : « On veut travailler mais notre employeur nous en empêche, c’est surréaliste. »

L’information est tombée fin d’après-midi : la direction a décidé de ne pas rendre les accès aux journalistes au site web du groupe de l’Avenir et va plus loin, dans un mail diffusé en interne, la direction explique : « Afin que les discussions puissent se poursuivre sereinement et dans le respect des représentants syndicaux, les publications papier et via le site internet resteront suspendues. »

Cette interdiction d’accès, tout comme l’existence d’une liste noire est démentie depuis le départ par la direction. Jos Donvil, patron du groupe, l’expliquait sur les ondes de la RTBF ce mardi : « Non, cette liste n’existe absolument pas. Je crois que c’est quelque chose d’inventé. On a constaté que l’on pouvait faire des économies et qu’on voulait mettre absolument l’accent sur le local qui est en fait la force de notre journal et on allait réduire un tout petit peu le 'toutes éditions' à Namur. Ça, c’était l’objectif que l’on s’est fixé », ajoute-t-il.

Sous couvert d’anonymat, un journaliste nous explique : « Nous n’avons donc plus accès aux pages des réseaux sociaux de l’Avenir et mon login pour le site web, là où l’on publie nos articles, a tout simplement été supprimé. On nous parle de maintenance, mais du coup, cette maintenance elle dure depuis longtemps et surtout son timing est parfait ! »

Un beau bâillon qui ne fait pas illusion

Mais ce scénario de maintenance ne tient pas la route selon les journalistes. « On nous parle d’une grosse maintenance maintenant. Un argument qui ne tient pas la route puisque nos logins Echobox (indépendants de la structure du site) ont également été désactivés. Il s’agit bel et bien d’un beau bâillon qui ne fait pas illusion, c’est de la censure pure et simple », explique notre témoin anonyme.

On retrouve le même son de cloche à l’Association des Journalistes Professionnels (AJP) qui apporte son soutien à la rédaction et prend position : « La direction a coupé sans préavis tous les accès de tous les journalistes au site internet du journal et à ses réseaux sociaux. Un lock-out patronal numérique inédit, pour lequel la direction a spécialement dépêché un technicien de Voo, très étonné de la mission qui lui était confiée : priver les travailleurs d’un accès à leur outil de travail. Si ce lock-out de la direction n’était pas aussi grave, on s’amuserait en le qualifiant de la toute première synergie entre Voo et l’Avenir… », peut-on lire sur le site internet de l’AJP.

Les journalistes restent calmes

Ce genre de « muselage », s’il est avéré, est extrêmement rare dans un groupe média et provoque une vague de soutien des confrères, mais aussi des lecteurs du quotidien, notamment sur les réseaux sociaux. « On reste très zen. On se sent soutenus et ça fait du bien. Les partages sont nombreux sur les réseaux, par des confrères et des citoyens attentifs à ce qui est un non-respect de la démocratie et de la liberté d’expression et ça fait du bien. Le monde politique est par contre très discret sur les réseaux. […] Ils (la direction, NDLR) ont fait une erreur. Peut-être qu’ils avaient déjà eu recours à ce genre de procédé avec d’autres entreprises qu’ils possèdent, mais ici ça a un retentissement médiatique auquel ils ne s’attendaient peut-être pas », nous confie notre source. « Ils ne sont pas malins parce qu’ils se croient tout permis » ajoute-t-il.

Le monde politique est inquiet

Interpellé par l’Association des Journalistes Professionnels le Ministre des Médias, Jean-Claude Marcourt réagit par communiqué : « Il est important de rappeler que la Fédération Wallonie-Bruxelles n’est pas amenée à s’immiscer dans les mécanismes de restructuration ni dans la procédure sociale qui l’accompagne qui relèvent de la compétence et de la responsabilité des Gouvernements fédéral et wallon. Par contre, toute question relative à la liberté de la presse, pilier essentiel de notre démocratie, interpelle au premier chef le Ministre des Médias. »

Le ministre demande « à la direction des Editions de l’Avenir de faire toute la clarté sur l’existence ou non d’une liste noire. La demande porte également sur la logique qui a présidé au choix des 3 personnes licenciées et sur le blocage des outils de production, le réseau informatique en l’occurrence. »

Le ministre président wallon Willy Borsus, actuellement à l’étranger, explique : « Je souhaite vivement que le dialogue se poursuive et qu’une solution négociée puisse se dégager ».

Fin de la grève

L’assemblée générale du personnel qui s’est tenue ce matin a décidé de la fin de la grève.

La reprise du travail pendant deux jours a été décidée « en signe d’ouverture », de manière à ce que l’AJP et la SDR puissent être associées aux négociations menées par ailleurs par la direction et la délégation syndicale. Ces derniers doivent en effet se rencontrer jeudi.

« La négociation doit porter sur la réintégration des journalistes licenciés », précisent la SDR et l’AJP. « Cette reprise du travail est liée à la levée du lock-out numérique et à la garantie que de telles mainmises sur l’outil de travail des journalistes ne se produiront plus à l’avenir », ajoutent-elles.

L’AG a voté une grève ce vendredi si les revendications ne sont pas rencontrées, préviennent les deux associations.