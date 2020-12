La cybercriminalité dans le milieu des soins de santé au temps du coronavirus

Firmes pharmaceutiques, hôpitaux, agences gouvernementales, et maintenant, l’Agence européenne du Médicament (EMA) : tous organismes partagent ce statut d’avoir été victimes de cyberattaques, en lien direct avec le coronavirus, durant cette année 2020. Ce 9 décembre, l’EMA a en effet déclaré avoir subi une cyberattaque, sans donner plus d’informations tant que l’enquête est en cours. Une attaque liée au développement du vaccin : Pfizer et BioNTech ont en effet précisé que ce seraient des documents liés à l’autorisation de mise sur le marché de leur vaccin qui a été la cible des attaques. Tout en rassurant : aucune donnée personnelle des participants aux essais cliniques n’aurait fuité. "Cela n'affectera pas le planning de distribution du vaccin, assure Cooke Emer, directrice de l'EMA, nous sommes toujours pleinement fonctionnels. Nous enquêtons sur cette cyberattaque avec les experts internationaux."

La crise sanitaire du covid-19 est un nouveau territoire qui a été exploité par les hackers en cette année 2020, avec deux grands angles d’attaque : le piratage de données confidentielles autour du développement des vaccins et traitements du covid-19, plutôt à portée d’espionnage industriel ; et l’exploitation de l’inquiétude et du stress généré par cette situation exceptionnelle, nous rendant plus vulnérable au quotidien. Le tout dans un contexte où le travail à distance oblige nombre de travailleurs à avoir une présence plus soutenue dans le monde numérique, augmentant donc par là le nombre d’opportunités de cyberattaques.