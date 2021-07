La CSC culture et bon nombre collectifs d’artistes revendiquent une "autre réforme du statut artiste"

La CSC culture et bon nombre de collectifs d’artistes appellent à une autre réforme du statut d’artiste que celle proposée dans la note Working In The Arts (WITA).

Pour beaucoup de fédérations, d'associations et de travailleurs, "cette note ne répond pas aux réalités de travail de l'ensemble du secteur culturel et artistique." Ils pointent également la rapidité avec laquelle cette ébauche de réforme a été rédigée, "et sans prise en compte de la pluralité des voix exprimées." "Fausse urgence" La CSC culture et les collectifs d'artistes demandent donc "l'arrêt de cette fausse urgence (de faire passer la réforme à la hâte dans les prochains mois). Nous demandons la poursuite de la réflexion entamée jusqu'à la mise sur pied d'une réforme basée sur d'autres scénarios que cette proposition du WITA, qui prenne vraiment compte des réalités des acteurs et actrices de la culture, et pourquoi pas d'autres formes d'intermittence."

"L’urgence invoquée pour accélérer les débats et produire une note en seulement quelques semaines répond à un agenda purement politique."